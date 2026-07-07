Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Gaza-Egypt-Victory-CelebrationsAFP

Traducido por

A pesar de la triste despedida, la selección egipcia recibió una calurosa bienvenida tras el Mundial

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
Argentina
Egipto
EE. UU.

Los «Faraones» cayeron ante Argentina en los octavos de final

La selección de Egipto recibió una calurosa bienvenida tras regresar del Mundial 2026, pese a su dramática eliminación.

El equipo cayó 2-3 ante Argentina en octavos de final tras haber liderado 2-0.

Jawhar Nabil, ministro de Juventud y Deportes, afirmó en el programa «Aquí está el Mundial 2026» de Al-Nahar: «La personalidad de la selección ha cambiado más de lo esperado».

«Esto se debe a unos jugadores luchadores, que se dejan la piel en el campo, y que poseen patriotismo, entusiasmo y un objetivo claro, además de un cuerpo técnico nacional que destaca por su respeto y profesionalidad, tanto en la selección de los jugadores como en los cambios o en el trato con ellos».

Y concluyó: «Habrá una acogida popular masiva, sin que ello venga impulsado por nadie, sino que surgirá de un impulso patriótico; ya hemos visto lo que hizo la comunidad egipcia en Estados Unidos con la selección de Egipto».

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
team-logo
Por anunciarse
Por anunciarse
Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google