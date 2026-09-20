A pesar de la superioridad de Bono, la Liga Roshn concede el premio al mejor portero a un guardameta diferente

En una sorpresa notable, el polaco Marcin Bulka, guardameta del Neom, se llevó el premio al mejor portero de la Roshn Saudi League correspondiente al mes de septiembre, superando a varios nombres destacados, encabezados por el marroquí Yassine Bounou, portero del Al-Hilal, quien a su vez firmó un mes impecable en cuanto a mantener su portería a cero.

Bulka fue una de las principales razones de los sólidos resultados que consiguió el Neom durante el mes, tras mostrar una evidente firmeza bajo los palos y contribuir a que su equipo saliera con importantes victorias, para acabar recibiendo el premio que abrió la puerta a la comparación con Bounou, sobre todo porque el portero del Al-Hilal tampoco encajó ningún gol durante sus tres partidos en septiembre.

Bulka: 3 partidos y 7 goles con portería a cero

Bulka disputó tres partidos con el Neom durante septiembre, y logró mantener su portería a cero en dos enfrentamientos: el primero ante el Al-Khaleej, que terminó con victoria del Neom por tres goles a cero, y el segundo ante el Al-Hilal, cuando su equipo consiguió un triunfo histórico por dos goles a cero.

El tercer partido llegó ante el Al-Taawoun, y terminó con victoria del Neom por 4-2, y pese a que Bulka encajó dos goles durante el encuentro, su equipo logró resolver el enfrentamiento y conseguir una nueva victoria, para terminar el mes el guardameta polaco con tres triunfos y solo tres goles encajados en su portería.

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Lo llamativo es que Bulka no fue simplemente un portero que se beneficiara del poder ofensivo de su equipo, sino que desempeñó un papel en mantener la ventaja del Neom durante los partidos, especialmente ante el Al-Hilal, cuando el equipo logró detener el ataque del líder y salir con una victoria a cero por dos goles.

Con estos resultados, Bulka contribuyó a un mes impecable del Neom, que logró conseguir tres victorias consecutivas, entre ellas el triunfo sobre el Al-Hilal, para confirmar el equipo que es capaz de competir con los grandes de la Roshn Saudi League, y que su portero polaco se ha convertido en uno de sus elementos más destacados.

Bounou: portería a cero y el premio se va para otro

La mayor paradoja es que Yassine Bounou ofreció cifras muy sólidas durante el mismo mes, tras participar con el Al-Hilal en tres partidos ante el Al-Ahli, el Al-Shabab y el Al-Taawoun, y lograr salir con la portería a cero en los tres enfrentamientos.

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El Al-Hilal venció al Al-Ahli por 3-0, luego superó al Al-Shabab por dos goles a cero, antes de conseguir una arrolladora victoria sobre el Al-Taawoun por 6-0, para mantener Bounou su portería a cero durante los tres partidos, en una racha que confirma la solidez del portero marroquí durante el mes.

Por lo tanto, que Bulka obtuviera el premio no significa que Bounou ofreciera un mes flojo, sino todo lo contrario; las cifras demuestran que el portero del Al-Hilal estuvo presente con fuerza, pero el premio se fue para el portero del Neom en vista de los resultados que consiguió su equipo durante el mismo periodo.