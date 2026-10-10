El Real Madrid logró una importante victoria ante su invitado, el Villarreal, por un gol a cero, la noche del sábado, en la octava jornada de LaLiga española, en el estadio Santiago Bernabéu.

El encuentro vivió la expulsión de Vinicius Junior, estrella del conjunto blanco, en el minuto 72, tras haber entrado como suplente en el minuto 52.

La cuenta "Archivo VAR", en la plataforma "X" y especializada en las jugadas arbitrales polémicas, afirmó que la expulsión de Vinicius, con tarjeta roja directa, durante el partido contra el Villarreal, fue merecida.

Y añadió: "Intervención decisiva del videoarbitraje. Saliba contactó con Vinicius, y el jugador brasileño le tiró del pelo al jugador del Villarreal, durante la jugada que precedió a la anotación del gol".

Archivo VAR insistió: "Es una tarjeta roja directa. Esta jugada se clasifica como conducta antideportiva según el reglamento".

Asimismo, "Archivo VAR" otorgó una calificación demoledora al árbitro Díaz de Mera Escuderos, que dirigió el encuentro, al concederle un 1,5 sobre 10.

El sitio explicó: "El árbitro se mostró muy dubitativo durante los primeros minutos y aplicó un criterio arbitral pésimo, pues no mostró las tarjetas amarillas hasta que había transcurrido mucho tiempo de partido".

Y señaló: "El árbitro de campo caldeó el ambiente del encuentro él mismo sin ninguna necesidad, después de ser permisivo con todas las protestas de José Mourinho, entrenador del conjunto blanco, y tardó varios minutos antes de amonestarlo. Parecía un árbitro de tercera división dirigiendo un partido de primera división".

Además, tuvo que recurrir a la tecnología del videoarbitraje asistente para revisar el gol de Vinicius, debido a una conducta antideportiva que ocurrió antes de su anotación. El tiempo de descuento no se diferenció de lo anterior, pues estuvo marcado por el puro caos y la ausencia de personalidad arbitral.