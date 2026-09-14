El alemán Jens Wissing, director técnico del Ittihad, dirigió sus dardos a los jugadores tras el empate ante el Al-Shamal catarí en la Liga de Campeones de Élite de Asia.

El Ittihad empató con el Al-Shamal por 1-1, en el partido que enfrentó a ambos este lunes en el estadio Al Bayt de Jor, en la primera jornada de la fase de liga del torneo asiático.

Wissing dijo, en declaraciones en la rueda de prensa posterior al partido recogidas por el diario saudí "Asharq Al-Awsat": "Un enfrentamiento difícil, nos medimos a un rival difícil, hemos pasado por semanas difíciles y fue un encuentro irregular".

Y añadió: "Tuvimos ocasiones y ellos también, perdimos agresividad y la toma de decisiones correctas en el último tercio ofensivo, pero estoy contento de que no perdimos la esperanza. Es un empate justo para ambos equipos, y no fue un encuentro abierto".

Puede debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

Y prosiguió: "No acertamos en las decisiones en el último tercio, como una situación de (Steven) Bergwijn y Ahmed Al-Ghamdi; no las gestionamos de la manera requerida".

Y continuó: "También lo que nos faltó fue acierto en la definición; perdimos la última decisión, y el rival estuvo bien. Tuvimos buenas situaciones, pero no acertamos en el último tercio; es cuestión de decisiones".

Respecto a llegar al primer parón tras más de un mes disputando partidos, el técnico alemán dijo: "El parón llegó en su momento después de este periodo; descansaremos y luego volveremos al trabajo".

Y concluyó: "Tenemos muchos aspectos que queremos desarrollar; ahora pensaremos en el descanso, y tras el parón tendremos un gran enfrentamiento en el que pensaremos más adelante".

Cabe recordar que el Ittihad estuvo cerca de su primera derrota en la presente temporada, ya que iba por detrás con un gol en contra, antes de que su nuevo centrocampista neerlandés Georginio Wijnaldum lograra marcar el gol del empate en el tiempo de descuento.