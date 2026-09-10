A pesar de la promesa de Mourinho, el fantasma de la salida en enero persigue a una estrella del Real Madrid

Un informe periodístico reveló que una estrella del Real Madrid está cerca de marcharse en el próximo mercado invernal, ante la falta de confianza que el técnico portugués José Mourinho deposita en él y la existencia de muchas otras opciones en su posición.

El portal "Foot Mercato" señaló que Mourinho afronta la difícil tarea de tomar ciertas decisiones, dado que dispone de un equipo repleto de estrellas y jugadores destacados.

Esto se aplica de manera especial a la línea de ataque. Este verano, Mourinho permitió que Gonzalo García se marchara al Fulham. Al principio lo había mantenido, impresionado por su nivel durante la pretemporada. Pero finalmente le permitió salir y pidió al Real Madrid fichar a un delantero como Joselu, es decir, un recambio de garantías capaz de marcar goles.

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Así, el Real Madrid le ofreció a Carlos Espí. Esto no le convino al brasileño Endrick, que se encontró ante un nuevo competidor.

Muchos incluso creyeron que el brasileño, de vuelta en Madrid tras seis meses relativamente buenos cedido en el Lyon (8 goles, 8 asistencias en 21 partidos), volvería a ser cedido.

Pero José Mourinho lo rechazó. Le dejó claro a Endrick que cuenta con él para jugar en el ataque o en la banda derecha. El problema es que la competencia es feroz, y es poco probable que el jugador de 20 años consiga suficientes minutos.

En la línea de ataque, Kylian Mbappé (27 años, 5 goles en 5 partidos) es considerado la primera opción indiscutible a ojos del cuerpo técnico. Carlos Espí (21 años, un gol en 4 partidos) va camino de convertirse en su suplente.

En cuanto a la posición de extremo derecho, el internacional brasileño también tiene motivos para preocuparse. Si dejamos de lado a Rodrygo (25 años), que aún se está recuperando, Endrick tendrá que competir con Yan Diomandé, comprado por 140 millones de euros (bonificaciones incluidas), y con Brahim Díaz (27 años, una asistencia en 3 partidos).

Y no hay que olvidar a Arda Güler (21 años, un gol y una asistencia en 4 partidos), que ya ha jugado en esa posición.

Dicho de otro modo, el delantero brasileño tendrá que luchar por conseguir minutos. Además, necesitará demostrar su valía con rapidez.

Hasta ahora, no ha podido disputar ningún partido oficial esta temporada. Sufrió una lesión muscular que le impidió empezar la nueva temporada a tiempo.





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El lunes, José Mourinho ofreció una actualización: "Mañana (martes) puede que esté listo para jugar 5 o 10 minutos como máximo. Eso es todo. Se entrenó con el equipo por primera vez ayer. No juega desde... Budapest o Austria, en un partido amistoso. No está lo suficientemente en forma para más de 5 a 10 minutos".

Y añadió: "Pero dado que hay muchos puestos libres en el banquillo, está aquí. Y puede que juegue 5 minutos. Es un jugador ofensivo, y jugará en la posición de delantero centro. Estad tranquilos, no será lateral ni central. Será delantero".

En el partido del Real Madrid ante el Inter, el jugador nacido en 2006 permaneció recluido en el banquillo y, aunque todavía no ha mostrado todo su potencial, el brasileño tendrá algunas oportunidades.

Cuando el periódico "The Athletic" preguntó a una fuente cercana al Real Madrid, esta explicó que el club blanco es cauteloso respecto a su regreso para evitar cualquier recaída, afirmando: "Está seguro de sí mismo porque Mourinho le dijo que sería un jugador importante y que tendría minutos suficientes para jugar".

Pero esto no tranquiliza al entorno de Endrick. "The Athletic" revela que algunos cercanos al delantero "dudan de la continuidad de su participación, razón por la cual se realizará una evaluación antes del mercado de fichajes invernal".

De hecho, el diario inglés apunta a que el Real Madrid reevaluará su situación en enero y que una nueva cesión es una posibilidad totalmente factible. Esto supone una presión para el jugador, que sabe que su club no descarta esa opción.

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