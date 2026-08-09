El Barcelona se aferra a su plan para fichar al argentino Julián Álvarez, pese a las declaraciones de Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, en las que renovó la postura del club de rechazar la idea de la salida del delantero.

Según el diario español Mundo Deportivo, las declaraciones de Simeone en la capital coreana, Seúl, durante el periodo de preparación del Atlético de Madrid para la nueva temporada, no cambiaron la estrategia del Barcelona para intentar fichar al delantero argentino.

El entrenador reafirmó su respaldo a la decisión de Miguel Ángel Gil Marín, señalando que la situación del jugador debe tratarse desde el punto de vista deportivo.

Pese a este nuevo rechazo, que en esta ocasión llegó por boca del entrenador, el Barcelona sigue aferrado a Julián Álvarez, cuya importancia en los planes del equipo confirmó el propio Simeone.

El delantero argentino es el primer objetivo del director deportivo Deco y del entrenador Hansi Flick para ocupar la posición de delantero centro.

Los próximos días tienen una importancia decisiva para resolver el futuro de Julián Álvarez en una u otra dirección, ya que se espera que el propio jugador solicite su salida a través del diálogo, una vez que finalicen sus vacaciones y regrese a los entrenamientos con Simeone.

El Barcelona necesita, fundamentalmente, que el Atlético de Madrid acepte escuchar las ofertas que reciba Álvarez y consienta entrar en negociaciones, para que el club catalán pueda después presentar una nueva oferta.

El diario español señaló que, en paralelo a las negociaciones por la incorporación de Álvarez, se resolverá la salida de Ferran Torres del Barcelona.

En caso de que Álvarez no logre poner fin esta semana, mediante el diálogo, a la situación de estancamiento que rodea su caso, el Barcelona activará de inmediato el plan alternativo al delantero argentino, ante el deseo de Flick de conocer con claridad la plantilla en la que se apoyará antes del inicio de LaLiga.