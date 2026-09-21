El Tribunal de Magistrados de Warrington, en el condado de Cheshire, condenó en ausencia a Mohamed Salah, delantero del club turco Trabzonspor, tras no revelar la identidad del conductor de un Rolls-Royce «Spectre» eléctrico, cuyo valor supera los 466.000 euros, después de que fuera detectado circulando a velocidad excesiva en marzo de 2026.

El diario «The Sun» señaló que el jugador egipcio, de 34 años, no informó a la policía sobre la identidad del conductor del lujoso vehículo que fue captado por un radar móvil, lo que llevó a que se le imputara no identificar al conductor responsable de la infracción.

El tribunal dictó su sentencia en agosto de 2026, que incluyó la suspensión del permiso de conducir de Salah durante 6 meses, además de una multa de 769 euros.

El diario aclaró que Salah no respondió a dos citaciones para comparecer ante el tribunal, que fueron enviadas a su mansión, valorada en más de 5 millones de euros, lo que llevó al tribunal a examinar el caso en su ausencia y dictar sentencia basándose en la información disponible.

No es la primera vez que Salah se enfrenta a problemas relacionados con infracciones de tráfico; en 2022 fue sorprendido conduciendo a velocidad excesiva un vehículo de la marca «Ferrari F8 Tributo», por lo que fue multado y se añadieron 3 puntos de penalización a su permiso de conducir.

Asimismo, el jugador fue registrado, en 2018, utilizando un teléfono móvil mientras conducía cerca del estadio de Anfield.