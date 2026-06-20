A pesar de la lesión de Raphinha, Ancelotti trae una buena noticia a la afición brasileña

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, confirmó que Neymar da Silva está listo para el decisivo partido contra Escocia el miércoles, tras perderse los encuentros ante Marruecos y Haití por una lesión en la pantorrilla derecha. Sin embargo, la “Seleção” perdió a Raphinha por lesión en la victoria 3-0 sobre Haití.

Tras el encuentro, Ancelotti afirmó: «Neymar entrenará hoy sábado en solitario, se unirá al grupo el lunes y estará listo para enfrentar a Escocia».

El ‘10’ se quedó en Nueva Jersey recuperándose desde el 17 de mayo, cuando sufrió la hinchazón en la pantorrilla con el Santos.

Los médicos estimaron que necesitaría hasta tres semanas de reposo, lo que generó alarma sobre su presencia en el Mundial.

La vuelta de Neymar se vio empañada por la lesión de Raphinha, quien abandonó el campo en la primera parte por un problema en los isquiotibiales. Recibió atención médica y el apoyo de Gabriel Magalhães.

Tras el empate 1-1 contra Marruecos en el debut, Brasil goleó 3-0 a Haití, que quedó eliminado del Mundial 2026.