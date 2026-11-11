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Mientras las calles de España estaban casi vacías, el transporte paralizado y la actividad detenida a causa de la huelga general, había un lugar en Cataluña que se negaba a rendirse al silencio: el FC Barcelona.

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El miércoles 11 de noviembre, día en que los principales sindicatos del país habían convocado una huelga general, el club catalán vivió una jornada excepcional, cuyo rasgo más destacado fue un "seguimiento desigual", pero cuyo resultado fue claro: la vida continúa y la afición siempre está por delante.

El FC Barcelona permitió a sus empleados ejercer su derecho a la huelga con total libertad, sin ningún tipo de presión ni restricción, al tiempo que facilitó el teletrabajo a aquellos empleados que pudieran tener dificultades para llegar a sus puestos de trabajo debido a las alteraciones en el transporte, según el diario español "Mundo Deportivo".

Esta decisión fue un reflejo del respeto del club hacia los derechos de sus trabajadores y, al mismo tiempo, de su afán por no interrumpir sus servicios esenciales de cara a los socios y aficionados.

El impacto de la huelga fue notable desde primera hora de la mañana, ya que el tráfico disminuyó considerablemente respecto a lo habitual en los alrededores del club y del estadio, y la afluencia pareció menor que en los días normales, algo lógico en una jornada en la que muchos prefieren quedarse en casa.

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Pero la sorpresa estuvo en la gran afluencia que registraron tanto la tienda del club, la "Botiga", como el museo, a pesar de la escasa presencia general.

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Visitantes y aficionados de distintas edades y nacionalidades acudieron a la tienda y al museo, aprovechando la tranquilidad del día para disfrutar de la experiencia de visitar el feudo del Barcelona lejos de las aglomeraciones de los días de partido, hacerse fotos de recuerdo y adquirir camisetas y objetos del equipo.

En la tienda, así como en la oficina de atención a los aficionados y en la oficina de atención a socios y usuarios, varios empleados secundaron la huelga, pero eso no impidió que los socios y aficionados recibieran la ayuda que necesitaban.

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La dirección del club se preocupó de establecer un plan alternativo que garantizara la continuidad de los servicios básicos y de disponer del número suficiente de empleados para atender a la afición, de modo que ningún visitante percibiera carencia o interrupción alguna en el día de la huelga.

Lo mismo ocurrió con el famoso tour por el estadio, que siguió recibiendo visitantes con normalidad, teniendo en cuenta que también registró un menor número de turistas debido a que coincidió con el parón de la temporada y a que muchos se mantuvieron alejados de viajar y desplazarse en esta jornada excepcional.

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En cuanto a los obreros de la construcción del proyecto del nuevo Camp Nou, según fuentes consultadas por el diario "Mundo Deportivo", el seguimiento de la huelga fue casi nulo entre ellos, ya que los trabajadores continuaron con sus labores de forma prácticamente normal, sin que se viera afectado el ritmo de trabajo en el gran proyecto que esperan todos los aficionados del Barcelona en todo el mundo.

No obstante, la zona que rodea el estadio no registró actividad reseñable, dado que esto ocurría apenas un día antes del esperado partido, ya que el equipo femenino se enfrenta mañana jueves a su rival, el Arsenal, en la Liga de Campeones de Europa, y era necesario preparar todas las zonas exteriores para recibir a la afición en el estadio.

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Los equipos de organización, seguridad y logística trabajan a destajo para preparar todos los detalles del importante encuentro europeo, ya que se espera que la actividad vuelva con toda su fuerza a los alrededores del estadio, tras una jornada relativamente tranquila impuesta por las circunstancias de la huelga general.

Con esta imagen dispar, entre quienes ejercieron su derecho a la huelga y quienes continuaron su trabajo desde casa o desde el propio club, el Barcelona demostró una vez más que no es simplemente un club de fútbol, sino una institución capaz de equilibrar el respeto a los derechos de sus empleados con el mantenimiento de su compromiso hacia su afición y sus visitantes.

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En un día en que toda España se detuvo, el Barcelona estuvo presente, abierto y preparado como de costumbre, enviando un mensaje claro a todos: aquí, en el corazón de Cataluña, la vida nunca se detiene.