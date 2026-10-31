Ahmed Atif, exestrella del Al-Shabab y del fútbol saudí, defendió al neerlandés Marino Pusic, director técnico del Al-Ahli, tras la dura derrota que sufrió ante "los leones" en la Roshn Saudi League.

El Al-Shabab venció al Al-Ahli por 6-1, en el partido que los enfrentó ayer viernes, en el estadio SHG Arena de la capital saudí, Riad, en la duodécima jornada de la Roshn Saudi League.

Atif declaró, en unas declaraciones al programa "Dorina Gheir": "Dije antes del último parón internacional que es difícil juzgar a Pusic en este momento tan temprano de la temporada".

Y añadió: "Siendo honesto, para mí, llegó en circunstancias difíciles", a lo que el periodista saudí Khaled Al-Shneif respondió con ironía: "Entonces que dirija al Al-Shabab en lugar de (Thomas) Letsch", y Atif lo sorprendió: "Para mí, es mejor que Letsch".

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Esto ocurre a pesar de que el técnico alemán Thomas Letsch ha logrado resultados destacados con el Al-Shabab durante la presente temporada, especialmente tras el último parón internacional, después del cual disputó 4 partidos, ganando en 3 de ellos y empatando en una sola ocasión.

Cabe recordar que Pusic asumió la dirección técnica del Al-Ahli desde el comienzo de la actual temporada, en sustitución del técnico alemán Matthias Jaissle, y ha dirigido al equipo en 17 partidos desde entonces, en los que ha logrado 11 victorias, frente a 5 derrotas y un único empate.