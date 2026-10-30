Al Nassr logró una amplia victoria por 5-3 ante Al Khaleej, la noche del jueves, en el marco de la duodécima jornada de la Liga Profesional Saudí Roshn, en un partido que mostró un brillo ofensivo notable del conjunto de Al Nassr, pero que al mismo tiempo dejó al descubierto problemas defensivos recurrentes que generan inquietud sobre la capacidad del equipo para competir frente a rivales más poderosos.

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Y a pesar de marcar cinco goles y sumar los tres puntos, el hecho de que la portería de Al Nassr recibiera tres goles ante Al Khaleej no fue un detalle pasajero, sobre todo porque la forma en que el equipo rival llegó a la meta reveló evidentes lagunas en la cobertura y la colocación, además de errores individuales difíciles de ignorar en un equipo que aspira a competir por los títulos.

Errores defensivos que conceden a Al Khaleej tres ocasiones de gol

El sufrimiento defensivo de Al Nassr comenzó temprano, cuando el francés Julien Domínguez logró abrir el marcador para Al Khaleej en el minuto 16, tras aprovechar el espacio disponible ante él y superar con facilidad a Mohamed Simakan, antes de disparar el balón dentro de la portería del guardameta Bento Matheus, en una jugada que evidenció la debilidad en la gestión de los duelos individuales.

Y antes de que terminara la primera parte, concretamente en el segundo minuto del tiempo de descuento, Al Nassr recibió un nuevo gol a través del camerunés Antoine Essomba, tras aprovechar el repliegue de la cobertura defensiva para devolver a Al Khaleej al partido, confirmando que el problema no estaba vinculado a un único error individual, sino a un fallo en la organización defensiva del equipo.

Un penalti que revela que el sufrimiento continúa

Y en el momento en que Al Nassr parecía cerca de terminar el partido sin recibir más goles, Al Khaleej volvió a sacudir su portería por tercera vez en el cuarto minuto del tiempo de descuento de la segunda parte, después de que el árbitro señalara un penalti tras revisar la tecnología del video, a raíz de una falta cometida por el defensa Saad Al Nasser.

Domínguez se encargó de ejecutar el penalti con éxito, marcando su segundo gol personal en el encuentro, con lo que se completó el preocupante panorama defensivo de Al Nassr, que fue incapaz de mantener su portería a cero ante un rival que aprovechó los espacios y los errores que se le ofrecieron, pese a la gran diferencia ofensiva entre ambos equipos.

La manita no oculta los defectos de Al Nassr

El problema más destacado en los tres goles que recibió Al Nassr radica en el factor común entre ellos: los errores defensivos y la mala cobertura, ya sea en los duelos individuales o en la gestión de los balones dentro del área, detalles que no se corresponden con las aspiraciones de un equipo que compite por el título de la Liga Roshn y que busca imponer su dominio en la competición.

Puede que estos errores no sean determinantes en el resultado de un partido que terminó con la victoria de Al Nassr, pero podrían convertirse en una verdadera crisis frente a rivales que cuentan con mayores capacidades ofensivas y que saben aprovechar las medias ocasiones.

Por ello, la manita ofensiva no debería ocultar la necesidad de corregir el fallo defensivo, para que el equipo no pague el precio de estas lagunas en enfrentamientos más difíciles durante la próxima etapa.