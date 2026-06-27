Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

A pesar de la eliminación del Mundial, el seleccionador de Cabo Verde felicitó a la selección saudí

Cabo Verde vs Arabia Saudí
Cabo Verde
Arabia Saudí
World Cup
Bubista
Cabo Verde
Arabia Saudí
EE. UU.

«Los Verdes» se despiden del Mundial en la ronda de los 32

Bobista, seleccionador de Cabo Verde, felicitó a Arabia Saudí pese a su pronta eliminación del Mundial 2026.

Arabia Saudí quedó eliminada tras empatar 0-0 con Cabo Verde en la tercera jornada, disputada en el estadio NRG de Houston.

En la rueda de prensa posterior, Bobista declaró, según el diario saudí «Al-Sharq Al-Awsat»: «Sabíamos que Arabia Saudí era peligrosa al contraataque, así que preparamos un plan táctico para neutralizarla».

«Intentamos que no controlaran el balón y superamos las dificultades con determinación; felicitamos a Arabia Saudí por su actuación».

Y concluyó: «Estamos contentos porque hemos mostrado una actitud positiva y que no le tenemos miedo al rival».

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV

Concluyó: «Somos un país pequeño; nuestro objetivo era jugar sin miedo. Mostramos fortaleza mental en los tres partidos y demostramos que podemos clasificar».

Cabo Verde avanzó a dieciseisavos como segunda del Grupo 8 con 3 puntos, tras empatar con España, Uruguay y Arabia Saudí en su debut mundialista.

Anuncios