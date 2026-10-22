El australiano Ange Postecoglou, director técnico del Al Nassr, decidió recurrir al once del partido ante el Neom, pese a haber logrado una difícil victoria en él, de cara al duelo frente al Al Faisaly en la Roshn Saudi League.

El Al Nassr visitará al Al Faisaly mañana viernes, en el estadio de la Ciudad Deportiva de Majmaah, en la jornada undécima de la Roshn League.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que Postecoglou apostará por el mismo once que disputó el último encuentro ante el Neom, pese a que el equipo logró una victoria muy complicada en aquel enfrentamiento.

El Al Nassr venció a su invitado, el Neom, por 1-0, en el partido que les enfrentó anteayer martes, en el estadio Al-Awwal Park de la capital saudí, Riad, en la jornada décima de la Roshn Saudi League.

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El diario precisó que el entrenador australiano se negó a realizar cualquier cambio, especialmente ante la continuidad de las lesiones que sufren los dos franceses: el defensa Mohamed Simakan y el extremo Kingsley Coman.

El Al Nassr afronta el partido ante el Al Faisaly con el objetivo de lograr una nueva victoria con la que continuar persiguiendo al Al Qadsiah y al Al Hilal en lo más alto de la clasificación, especialmente porque ambos se enfrentarán entre sí al cierre de esa misma jornada.

El Al Nassr ocupa la tercera posición en la tabla de la liga saudí con 22 puntos, a 3 puntos del Al Qadsiah, líder, que ha disputado un partido más, y a 2 puntos del Al Hilal, segundo clasificado.

El once del Al Nassr será el siguiente:

Portería: Bento Matheus

Defensa: Nawaf Boushal, Íñigo Martínez, Abdulelah Al-Amri, Ayman Yahya

Centro del campo: Abdullah Al-Khaibari, Angelo Gabriel, Samu Costa

Delantera: Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, João Félix