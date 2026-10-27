Salem Al-Dawsari, capitán del Al-Hilal, se acercó a entrar en la historia de la Liga de Campeones de Asia tras el gol que marcó en la portería del Al-Shamal catarí.

El Al-Hilal perdió ante el Al-Shamal por 3-1 en el partido que enfrentó a ambos, la noche del martes, en el estadio Al-Bayt de Al-Khor, en la tercera jornada de la fase de liga del torneo asiático.

En el minuto 32 del partido, Salem Al-Dawsari abrió el marcador para el Al-Hilal, después de que el lateral francés Theo Hernández le cediera un balón raso ante la portería vacía de su guardameta.

Según el diario saudí "Arriyadiyah", "El Tornado" se acercó a convertirse en el segundo máximo goleador de la Liga de Campeones de Asia desde la introducción de su nuevo formato en 2003.

Al-Dawsari alcanzó el gol número 36 en la historia de sus participaciones en el torneo asiático, situándose a tan solo un gol del surcoreano retirado Dong-Gook Lee, segundo máximo goleador del torneo en toda su historia.

Asimismo, Salem necesita solo 6 goles para convertirse en el máximo goleador histórico de la Liga de Campeones de Asia en su nuevo formato, igualando al montenegrino Dejan Damjanović, que marcó 42 goles.

Cabe recordar que este es el primer gol que Salem Al-Dawsari marca en la temporada actual, en su primera titularidad, después de haber participado en dos partidos de la Roshn Saudi League como suplente durante unos pocos minutos.