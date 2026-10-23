El irlandés Brendan Rodgers, director técnico del Al Qadsiah, quiso lanzar una advertencia al Al Hilal, pese a la derrota ante este en la Liga Roshn saudí.

El Al Hilal venció al Al Qadsiah por 3-2 en el partido que enfrentó a ambos, la noche del viernes, en el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd de Dammam, en la undécima jornada de la Liga Roshn saudí.

Rodgers comentó esa derrota, en declaraciones durante la rueda de prensa posterior al encuentro recogidas por el diario saudí "Asharq Al-Awsat", donde dijo: "Hicimos un gran partido y le plantamos cara al Al Hilal".

Y añadió: "Teníamos bajas en nuestras filas, estoy orgulloso de lo que mostraron los jugadores; el mensaje ha llegado de que el Al Qadsiah competirá con el Al Hilal hasta el final de la temporada".

Al ser preguntado por el motivo de ese mensaje, respondió: "El Al Qadsiah, hace dos temporadas, estaba en la Primera División, y hoy compite con fuerza; jugamos contra un equipo con experiencia, y eso es lo que me llevó a decirlo, no tengo ninguna otra intención".

Y agregó: "Les dije a los jugadores tras el partido que no fallaron, dieron mucho de lo que tienen, incluso con un esfuerzo redoblado, y por eso debía felicitarles porque no fallaron en nada".

Y continuó: "No me gusta inventar excusas, pero los jugadores del Al Hilal tuvieron relativamente más tiempo de descanso; felicito al Al Hilal, ganó y lo merece, y tiene grandes estrellas, igual que mi equipo, y fue un gran partido con toda la carga física y también las ausencias en nuestro equipo".

Y concluyó: "Estoy orgulloso de contar con nombres saudíes, que son un pilar del equipo; el jugador saudí evoluciona y brilla, tengo varios nombres: Musab (Al Juwayr), Jihad (Zukri), (Mohammed) Abu Al Shamat, Al Qahtani y otros, y de cara al Mundial 2034 soy optimista con una magnífica generación saudí".

Cabe recordar que la victoria situó al Al Hilal en lo más alto de la liga saudí con 27 puntos, a dos puntos del Al Qadsiah, que descendió al tercer puesto por diferencia de goles por detrás del Al Nassr, a pesar de que el conjunto oriental ha disputado un partido más.