El Mundial 2026 compensó al Real Madrid tras la ausencia de sus jugadores en la selección española.

Según Opta, sus futbolistas han marcado 10 goles en lo que va de torneo, más que cualquier otro club.

Le saca cuatro tantos al Crystal Palace, el Sunderland y el PSG, con seis cada uno.

Los autores han sido Kylian Mbappé (4 goles) con Francia, Vinícius Júnior (4) con Brasil, Arda Güler (1) con Turquía y Jude Bellingham (1) con Inglaterra.

Cabe destacar que la estrella francesa Kylian Mbappé se ha proclamado máximo goleador de la Liga española en las dos últimas temporadas.