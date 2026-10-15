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Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

A pesar de la ausencia de los grandes: 3 clubes firman su primera victoria en una noche excepcional de la Roshn League

1ª División
Al-Faisaly vs Al Kholood
Al-Faisaly
Al Kholood
Al Khaleej vs Al-Fayha
Al Khaleej
Al-Fayha
Al Hazem vs Al Fath
Al Hazem
Al Fath
Arabia Saudí

Una noche especial en la Liga Saudí

La Roshn Saudi League vivió una noche excepcional en el arranque de los partidos de la novena jornada, pese a la ausencia de los cuatro grandes clubes: Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad y Al Ahli.

La liga saudí había aplazado tres encuentros de la novena jornada, encabezados por el clásico entre Al Ahli y Al Nassr, además del partido de Al Hilal frente a Al Riyadh y el de Al Ittihad contra Al Shabab.

Y a pesar de la ausencia de los grandes, la primera noche de la novena jornada fue excepcional, ya que tres equipos lograron durante ella su primera victoria en la presente temporada de la liga saudí.

El comienzo llegó de la mano de Al Faisaly, recién ascendido a la Roshn Saudi League, que venció a Al Khaleej por 3-2 para salir del fondo de la tabla y saltar al decimoquinto puesto con 6 puntos, después de haber empatado tres partidos y perdido cuatro.

El partido fue testigo del brillo de Alexander Mendy, procedente de Guinea-Bisáu, autor del triplete que condujo a Al Faisaly a ganar su primer encuentro en la Roshn League.

Al Khaleej repitió lo mismo al vencer a su invitado Al Feiha por 2-0, logrando su primer triunfo y saltando al undécimo puesto de la clasificación con 9 puntos, tras haber empatado seis veces y perdido dos.

El último partido fue el más emocionante, ya que Al Fateh consiguió remontar su desventaja de 1-2 ante Al Hazem para ganar por 3-2 en los últimos minutos del encuentro, gracias a su estrella marroquí Mourad Batna.

La primera victoria de Al Fateh esta temporada elevó su cuenta a 6 puntos, con los que ocupa el decimosexto puesto de la clasificación, después de haber empatado tres partidos y perdido cinco antes de su maratoniano triunfo sobre Al Hazem.

De este modo, 16 equipos han logrado ganar al menos un partido en la presente temporada de la Roshn Saudi League, mientras que Al Taawoun y Abha son los únicos que siguen sin victorias hasta el momento.

Ambos conjuntos afrontan dos exámenes complicados en la jornada actual: Abha visitará a Al Qadsiah mañana viernes, antes de que Al Taawoun visite también a Al Diriyah el sábado.

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