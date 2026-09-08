Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr saudí, mantiene su ventaja sobre su rival Lionel Messi, estrella del Inter Miami, en cuanto a la presencia en la lista de nominados al Balón de Oro a lo largo de la historia.

La revista France Football anunció la lista definitiva de nominados al Balón de Oro de 2026, que incluyó a 30 jugadores entre las principales estrellas del fútbol mundial y en la que reapareció el argentino Lionel Messi tras su destacado nivel con la selección de su país en la Copa del Mundo.

La lista contó con una fuerte presencia de jugadores de la selección de España, campeona de la Copa del Mundo, junto a las estrellas del Paris Saint-Germain tras la conquista del título de la Liga de Campeones de Europa en la temporada 2025-2026.

La lista también incluyó a varios jugadores que militan fuera de las cinco grandes ligas europeas, con la presencia de Sadio Mané, jugador del Al Nassr saudí, y Julián Quiñones, estrella del Al Qadisiyah, mientras que Messi, jugador del Inter Miami, fue el único representante de la liga estadounidense.

Messi se acerca a la cifra de Ronaldo

Según el diario español "AS", la nominación de Messi al Balón de Oro en 2026 supone la decimoséptima ocasión en su carrera en la que aparece dentro de la lista de nominados, lo que lo sitúa en el segundo lugar entre los jugadores más nominados al premio a lo largo de la historia.

El portugués Cristiano Ronaldo supera a su rival tradicional por una sola nominación, después de haber aparecido en la lista de nominados al Balón de Oro en 18 ocasiones, pese a su ausencia este año.

La primera nominación de Ronaldo llegó en 2005, mientras que su última aparición en la lista de nominados fue en 2022.

El italiano Paolo Maldini ocupa el tercer lugar de la lista con 13 nominaciones, seguido por el dúo formado por el neerlandés Johan Cruyff y el alemán Franz Beckenbauer, con 12 nominaciones cada uno, junto al francés Karim Benzema.

Tras ellos aparecen en la lista Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Buffon, Zinedine Zidane, Michel Platini y Eusébio, después de que cada uno de ellos obtuviera 11 nominaciones.

Messi aventaja en número de premios

Pese a la superioridad de Ronaldo en el número de nominaciones, la balanza se inclina a favor de Messi cuando se trata del número de veces que ha ganado el premio.

La estrella argentina posee el récord en el número de veces que se ha coronado con el Balón de Oro, tras haberlo conseguido en 8 ocasiones, frente a los 5 premios de Ronaldo.

Messi y Ronaldo siguen siendo los dos únicos jugadores que han logrado ganar el Balón de Oro más de una vez durante el siglo actual.

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