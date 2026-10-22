El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al Hilal, decidió llevar a 11 jugadores extranjeros para el duelo ante el Al Qadsiah en la cima de los partidos de la Roshn Saudi League, pese a que los reglamentos no permiten su participación.

El Al Hilal visitará al Al Qadsiah mañana viernes, en el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd de Dammam, en la undécima jornada de la Roshn League.

Los reglamentos de la Roshn Saudi League estipulan que cada equipo puede incluir un máximo de 8 jugadores extranjeros en la convocatoria de cualquier partido.

Pese a ello, el diario saudí "Arriyadiyah" confirmó que Inzaghi decidió llevar a sus 11 jugadores extranjeros en el viaje que se dirige a Dammam por carretera, la tarde de este jueves, de cara al duelo ante el Al Qadsiah.

Esta decisión se debe a que el Al Hilal viajará directamente desde Dammam a la capital catarí, Doha, por carretera, tras el partido contra el Al Qadsiah, en preparación para el duelo frente al Al Shamal catarí el próximo lunes, en la tercera jornada de la Liga de Campeones de Asia de Élite.

El entrenador italiano se encargará de seleccionar solo a 8 jugadores extranjeros en la convocatoria del partido contra el Al Qadsiah, antes de que el resto se incorpore a la lista del equipo en el encuentro ante el Al Shamal en el torneo de Élite, que no fija un límite máximo para el número de jugadores extranjeros.

Según el mismo diario, Inzaghi tiene la intención de realizar numerosos cambios en la alineación del equipo en el partido contra el conjunto catarí, con el fin de aplicar la rotación y dar descanso a varios elementos titulares.

El "Líder" ocupa el segundo puesto en la tabla de la liga saudí con 24 puntos, a un punto del Al Qadsiah, líder de la clasificación, que ha disputado un partido más.

Por su parte, el Al Hilal logró ganar sus dos primeros partidos de la Liga de Campeones de Asia de Élite, situándose en el tercer puesto del grupo del Oeste con 6 puntos, por diferencia de goles por detrás del Al Ain emiratí y el Esteghlal de Teherán iraní.