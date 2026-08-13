El internacional marroquí Nayef Aguerd se echó atrás en su fichaje por la Real Sociedad española, después de que este último hubiera alcanzado un acuerdo con el Olympique de Marsella francés respecto al traspaso, y el jugador ya se había sometido al reconocimiento médico como preludio para completar su regreso al equipo vasco.

El destacado periodista Santi Aouna, corresponsal del portal francés "Foot Mercato", afirmó este jueves por la noche que Aguerd decidió rechazar la oferta de la Real Sociedad, pese a haber realizado el reconocimiento médico y a la existencia de un acuerdo entre ambos clubes.

Esto se produjo tras una conversación que reunió a Aguerd con el entrenador de la Real Sociedad, Sergio Francisco, donde el defensa marroquí prefirió finalmente no trasladarse al club español.

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Aguerd estuvo muy cerca de regresar a la Real Sociedad, después de haber jugado ya con el equipo durante la temporada 2024-2025, en calidad de cesión desde el West Ham United inglés, y ofreció buenos niveles durante ese periodo, antes de su traspaso al Marsella.

Según informaciones anteriores, el acuerdo entre la Real Sociedad y el Marsella contemplaba la cesión de Aguerd por una temporada, con una opción de compra, después de que el club español elevara su oferta por la cesión hasta cerca de 4 millones de euros, con una opción de compra cercana a los 11 millones de euros.

La decisión de Aguerd se considera sorprendente, teniendo en cuenta que su regreso al estadio de San Sebastián parecía muy próximo durante este mercado.



