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Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

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A pesar de estar recuperado, ¿por qué Al-Akidi no jugó el amistoso entre Arabia Saudí y Senegal?

Arabia Saudí vs Uruguay
Arabia Saudí
Uruguay
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N. Alaqidi
Arabia Saudí
Uruguay
EE. UU.

El portero del Al-Nasr se perdió su tercer partido con la selección nacional

Según los medios, Nawaf Al-Aqidi, portero de Arabia Saudí, no jugó el amistoso contra Senegal pese a estar recuperado de su lesión.

El encuentro, disputado este miércoles en la madrugada, terminó 0-0 y fue el último amistoso de Arabia Saudí antes de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

A pesar de estar recuperado, el guardameta no entró en la convocatoria ni como titular ni como suplente.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», el técnico griego Giorgos Donis y el cuerpo médico decidieron marginarlo para evitar recaídas antes del Mundial 2026.

El rotativo añadió que el guardameta necesita más tiempo para recuperarse por completo y evitar recaídas.

World Cup
Arabia Saudí crest
Arabia Saudí
KSA
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Uruguay
URU

La ‘Albiceleste’ debutará ante Uruguay el martes 18 de junio.

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