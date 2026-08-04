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Loai Mohamed

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A pesar de estar cerrado el acuerdo, ¿por qué se ha retrasado el anuncio de la incorporación de Diomandé al Real Madrid?

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Revelada la fecha de llegada del jugador a Madrid

El Real Madrid se acercó a anunciar oficialmente el fichaje del marfileño Yan Diomandé, después de completar el acuerdo con el Leipzig alemán.

Según el español Rodra, periodista de la cadena ESPN, el motivo del retraso no está relacionado con ninguna discrepancia con el jugador o su agente, como se rumoreó en algunos informes, sino que se debe al club Leipzig, a pesar de que el acuerdo entre todas las partes está prácticamente cerrado desde hace varios días.

La fuente aclaró que el valor de la operación, incluidas las variables, supera los 130 millones de euros, señalando que el Real Madrid espera la llegada de Diomandé a la ciudad de Valdebebas durante esta semana para completar los trámites de su traspaso y unirse al equipo.

Esta información coincide con lo revelado por el periodista alemán Florian Plettenberg, a través de la cadena Sky Sport Alemania, quien confirmó a primera hora de hoy que las negociaciones entre ambos clubes registraron un gran avance, y que la firma de los contratos definitivos es cuestión de tiempo.

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El Real Madrid disputa una carrera contra el tiempo para cerrar la operación antes del viaje del jugador al campo de concentración de pretemporada del Leipzig en Austria, ya que la directiva del conjunto blanco desea someterlo al reconocimiento médico y finalizar todos los trámites administrativos antes de su marcha, para evitar cualquier retraso que pueda afectar a la fecha de su incorporación.

Diomandé cuenta con una gran prioridad para el técnico portugués José Mourinho, que busca incorporarlo lo antes posible, para poder integrarlo en los entrenamientos del equipo y en la preparación táctica antes del inicio de la nueva temporada.

La directiva del Real Madrid espera cerrar el asunto durante las próximas horas, de cara al anuncio oficial de la operación y a la presentación del jugador ante la afición, dentro del plan del club para reforzar sus filas con elementos jóvenes capaces de devolver al equipo a los podios de campeón tras dos temporadas sin títulos.

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