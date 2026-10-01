El veredicto de culpabilidad contra el Manchester City en casi todos los cargos, que la Premier League hizo público el martes, mantiene en vilo al fútbol inglés. Ahora hay indicios de que la directiva de los Skyblues podría haber actuado de forma incluso más negligente de lo que se pensaba hasta ahora. Según informa ESPN , el City ya habría sido informado en julio de los resultados del órgano independiente que debía emitir una recomendación sobre la sentencia.

De este modo, el City ya habría sabido cuáles podían ser las posibles consecuencias. Al club le amenazan, entre otras cosas, fuertes multas, una prohibición de fichar y, en el peor de los casos, incluso el descenso administrativo. Aun así, el Manchester City invirtió en verano más de 500 millones de euros en nuevos jugadores, estableciendo incluso un nuevo récord del mercado de fichajes más caro de la historia del fútbol.

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Pese a las sanciones que amenazan: el Manchester City gasta una cifra récord en fichajes

Solo por Enzo Fernandez (145 millones de euros), Elliot Anderson (125 millones de euros) y Ayyoub Bouaddi (95 millones de euros) se desembolsaron más de 300 millones de euros. Según ESPN , únicamente el traspaso de Anderson se habría cerrado antes de que se informara sobre la inminente sentencia. Después, el City gastó aun así más de 400 millones de euros en más fichajes.

En esencia, se trata de presuntas infracciones de las reglas financieras de la Premier League entre 2009/10 y 2017/18. Una comisión independiente declaró al City culpable de 114 cargos. El club habría, entre otras cosas, inflado artificialmente sus ingresos mediante contratos ficticios, reducido costes y falseado informes financieros. En total, según las acusaciones, se trata de alrededor de 900 millones de libras.

El Manchester City rechaza las acusaciones y ha anunciado que agotará todas las vías legales. Qué sanciones se impondrán finalmente sigue aún abierto. Sobre la mesa están multas, deducciones de puntos, la retirada de títulos y, en el caso más extremo, el descenso administrativo. La Premier League quiere acelerar el procedimiento, aunque la audiencia sobre las sanciones deberá permanecer confidencial.