Informes periodísticos revelaron, en la mañana de este sábado, la intervención del portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, en el fichaje del marfileño Yan Diomandé, estrella del Leipzig alemán, candidato a vestir la camiseta del conjunto merengue durante el presente verano.

El Madrid había presentado su primera oferta de 90 millones de euros más 10 millones en variables, que fue rechazada por el club alemán, sobre todo teniendo en cuenta que el jugador cuenta con un gran interés de varios clubes europeos. Sigue los detalles

El periodista italiano Fabrizio Romano señaló que el Manchester City y el Arsenal contactaron con Diomandé durante los últimos días, pero el jugador no mostró disposición a vestir la camiseta de ninguno de los dos.

El experto en fichajes de fútbol explicó que Mourinho intervino con fuerza en la operación, después de dar luz verde a la dirección para intensificar las negociaciones por la incorporación del jugador, y ello a pesar del rechazo de la primera oferta.









Y pese a la presencia de nombres del calibre de la dupla brasileña Vinicius Junior y Rodrygo y el francés Kylian Mbappé, además del marroquí Brahim Díaz, el técnico portugués considera que la línea ofensiva necesita más velocidad y dinamismo, y ha encontrado lo que buscaba en el extremo marfileño.

Cabe recordar que el Liverpool había presentado la misma oferta inicial del Real Madrid y fue rechazada, en medio de informes que apuntan a un acuerdo del jugador con el Paris Saint-Germain, aunque hasta ahora este último no ha aparecido en escena de ninguna forma oficial.