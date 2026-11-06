«A otro nivel»: respaldan que William Saliba deje el Arsenal para fichar por el Real Madrid

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William Gallas cree que al defensa del Arsenal William Saliba le resultaría increíblemente difícil rechazar un traspaso al Real Madrid. El exinternacional francés sostiene que el gigante español está a un nivel completamente distinto al del Arsenal, pese a los éxitos recientes de Mikel Arteta.

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Saliba, respaldado para fichar por el Real Madrid

Gallas cree que Saliba podría sentirse tentado de dejar el Arsenal si el Real Madrid intenta ficharlo. El defensa francés se ha consolidado como uno de los mejores centrales del mundo desde su llegada al norte de Londres. Saliba ha formado una pareja formidable con Gabriel Magalhaes en el centro de la defensa del Arsenal.

Sus actuaciones dominantes fueron decisivas para que el equipo de Mikel Arteta conquistara el título de la Premier League la temporada pasada. El defensa se comprometió a largo plazo con el Arsenal al firmar a principios de este año un nuevo contrato hasta 2030. Sin embargo, Gallas cree que el atractivo histórico de trasladarse a la capital española sería demasiado fuerte como para ignorarlo.

El Real Madrid está a otro nivel

Gallas está convencido de que el prestigio de jugar en el Santiago Bernabéu pesa más que los recientes progresos del Arsenal. Insiste en que la enorme presión y las exigencias constantes en España distinguen al Real Madrid de sus rivales europeos.

«¿Está ahora el Arsenal a un nivel lo bastante alto como para que William Saliba rechazara al Real Madrid si este intentara ficharlo?», declaró Gallas a SeatPick. «Sé que mucha gente se enfadará por lo que voy a decir, pero, si hablamos de la historia de ambos clubes, el Real Madrid y el Arsenal, el Real Madrid es el Real Madrid. Está a otro nivel.

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«Para mí, aunque sus actuaciones ahora mismo no sean las mejores y aunque no haya ganado los títulos más importantes recientemente, el Madrid es el Madrid. Y os aseguro que cualquier jugador que tenga la oportunidad de ir al Madrid intentará hacerlo, y no se le puede reprochar. No se le podría reprochar a un jugador como Saliba que tomara esa decisión».

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El Arsenal se reconstruye pese a ganar el título

El Arsenal ha dado pasos de gigante con Arteta, pero Gallas cree que todavía intenta alcanzar a las grandes potencias tradicionales de Europa. Considera que el club del norte de Londres está escribiendo un nuevo capítulo, más que dominando una época.

«¿El Arsenal y el Manchester United?», añadió Gallas. «Siguen por detrás del Barcelona y el Real Madrid, incluso el Manchester United todavía hoy, porque tienen una historia enorme. Por eso creo que clubes como el Arsenal, aunque hayan tenido una buena historia en el pasado, ahora mismo se están reconstruyendo. Intentan volver a contar su historia y van por el buen camino, pero siguen por detrás del Barcelona y el Real Madrid».

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Arteta prepara el regreso de Saliba

Arteta está actuando con cautela con su defensa estrella para evitar contratiempos. Saliba se quedó en el banquillo durante la victoria del Arsenal por 2-1 ante el Slavia Praga en la Champions League el miércoles.

Saliba podría volver por fin a jugar este fin de semana tras una larga espera. El Arsenal visitará al Hull City el sábado y el francés podría ser necesario después de que Ezri Konsa tuviera que retirarse por un problema en Praga.