A Mika Godts le preguntan por el Paris Saint-Germain y hace una promesa a los aficionados del Ajax

Mika Godts fue el domingo ante el PEC Zwolle solo suplente por molestias físicas. El atacante del Ajax no esconde tras la victoria por 0-2 en Overijssel que quiere fichar por el Paris Saint-Germain, aunque también promete que jugará para el Ajax mientras esté en Ámsterdam.

Godts ya tiene desde hace algún tiempo un acuerdo personal con el PSG. Sin embargo, todavía no se ha producido un avance en las negociaciones entre los clubes. El Ajax querría ver al menos sesenta millones de euros, mientras que los franceses por ahora no pasan de 45 millones fijos y 5 millones en bonus.

En realidad, Godts iba a ser titular el domingo contra el PEC, pero tras el calentamiento se decidió lo contrario. El belga indicó tener molestias, por lo que acabó en el banquillo y Abdellah Ouazane apareció en el once inicial.

En ESPN le preguntan, lógicamente, a Godts por el interés del PSG. "Acabo de salir del campo", se ríe el extremo izquierdo. "Por supuesto, sí sé con mi agente lo que está pasando".

"Hay conversaciones, no voy a decir que no es verdad, porque entonces nadie me tomaría en serio. Lo que sí hay que aclarar es que quizá la gente pensó que yo no quería jugar".

"Hasta que no haya acuerdo, jugaré para el Ajax cada minuto que tenga que jugar", promete Godts. El atacante fue valioso el domingo tras su entrada al campo con una asistencia a Julian Brandt.

Unos veinte minutos antes, Jorthy Mokio firmó el gol inicial. Gracias a la victoria, el Ajax sigue el ejemplo de su rival Feyenoord, que antes en el día ganó al Sparta Rotterdam.