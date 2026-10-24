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Rodri ha advertido a sus compañeros del Barcelona de que no se dejen engañar por el irregular inicio de temporada del Real Madrid de cara al trascendental Clásico del domingo. El veterano centrocampista, que fichó por el gigante catalán este verano, cree que el eterno rival de su equipo suele hacer que sus adversarios se confíen antes de golpear.

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Rodri afronta el reto del Clásico

El centrocampista de 30 años se prepara para disputar su primer Clásico tras cambiar el Manchester City por Cataluña este verano. Mientras el Barcelona cuenta todos sus partidos de LaLiga por victorias, el Real Madrid ya ha sufrido dos derrotas en competiciones nacionales.

Pese a la diferencia en el rendimiento liguero de ambos equipos, el capitán de España y campeón del mundo es plenamente consciente de la amenaza que representa su acérrimo rival. El encuentro tiene una importancia especial para el veterano, que fue vinculado insistentemente con un fichaje por la capital española antes de decantarse finalmente por el Barcelona.

El engañoso estado de forma del Madrid

Getty Images

En declaraciones a ESPN, Rodri pidió cautela y subrayó que el Madrid sabe hacer que sus rivales se confíen. «He jugado muchas eliminatorias contra ellos y me doy cuenta de que uno de sus grandes puntos fuertes es hacer creer a sus rivales que no son tan buenos», afirmó. «A nosotros no nos engañan, o al menos a mí no me engañan. El Real Madrid siempre es un rival temible, independientemente de su estado de forma».

El exjugador del City también destacó la ilusión que le hace el duelo del domingo. «Lo he visto muchísimas veces por televisión, como aficionado cuando era pequeño y, a medida que he crecido, he seguido a los dos equipos», añadió. «Siempre es especial jugar un partido así, estés en un lado o en el otro, así que estoy muy contento».

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Al hablar de lo que aporta desde su llegada a España, Rodri señaló su veteranía como un factor clave. «Creo que lo principal que aporto a este equipo es mi experiencia, ese papel de líder, organizar a mis compañeros e inculcarles una mentalidad positiva», explicó.

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Sin perder de vista la realidad

El Barcelona busca su tercer título consecutivo de LaLiga, pero el vestuario no quiere dejarse llevar por su ventaja inicial. El joven defensa Pau Cubarsi reconoció la distancia en puntos, pero insistió en que deben mantener la concentración, según declaró a ESPN: «Es una diferencia muy grande, pero la temporada de LaLiga es larga... cualquier cosa puede cambiar en cualquier momento en LaLiga y tenemos que mantener nuestra dinámica».

Su compañero en el centro del campo Gavi se expresó en la misma línea y señaló que una ventaja puede desaparecer en solo «dos o tres partidos». Por su parte, el delantero del Barcelona Anthony Gordon rechazó que haya un favorito claro: «Creo que en este tipo de partidos no hay favoritos. Creo que puede ganar cualquiera porque hay muchísima tensión, muchísima rivalidad y, con el nivel que hay, cualquier jugador puede decidir un partido así».

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El propio Rodri restó importancia a la presión de defender el título de liga y sostuvo que el objetivo principal del club es progresar de forma natural. «Está claro que la percepción debe ser que el club, tanto como institución como equipo, es mejor que el año pasado», señaló. «Por eso no nos marcamos objetivos como ganar LaLiga o la Champions League».

La oportunidad de reaccionar en el gran escenario

IMAGO

El gran duelo del domingo ofrece al Barcelona la oportunidad perfecta para reaccionar tras sufrir su primer tropiezo de la temporada. La derrota por 4-2 ante el Paris Saint-Germain en la Champions League a mitad de semana puso fin de forma abrupta a una impresionante racha de 11 victorias consecutivas.

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Sumar los tres puntos ante el Madrid no solo permitiría al Barcelona recuperar su dinámica ganadora, sino también asestar un importante golpe psicológico en la lucha por el título. Sin embargo, como señaló Rodri, el resultado probablemente dependerá de pequeños detalles y del control de las emociones.