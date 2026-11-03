Después de celebrar con sus compañeros, entre abrazos, el gol que marcó en el minuto 54 de la victoria a domicilio del Bayern de Múnich por 2-0 el martes por la noche, Karl quiso devolverles el golpe a sus críticos. La joya ofensiva del Bayern se llevó ambas manos a las orejas e hizo un gesto de «bla, bla». En otras palabras: no me interesan vuestras habladurías.

En teoría, Karl podría haberse referido, entre otros, a Uli Hoeneß, presidente de honor del FCB y figura de referencia del club. Al fin y al cabo, él había contribuido a abrir los recientes debates públicos sobre el joven de 18 años cuando, en una entrevista reciente con Welt am Sonntag , dijo sobre Karl: «Me he propuesto mantener una conversación seria con él». Karl «todavía está lejos de ser una superestrella; los jugadores jóvenes necesitan humildad. Está claro que las comparaciones con Olise no le hacen bien: aún hay un mundo de diferencia entre ambos. [...] Los jugadores jóvenes también necesitan presión. Por ejemplo, no sé si a Lennart Karl le hace bien que uno se limite siempre a arroparlo».

Además, Bild informó recientemente de que, dentro del FCB, Hoeneß no sería el único al que molestaría el «estilo de vida glamuroso» de Karl, como lo describe el tabloide. En medio de un pequeño bache deportivo en las últimas semanas, completamente normal a su corta edad, los debates mediáticos sobre el jugador, que ha sido internacional alemán en cuatro ocasiones, cobraron impulso.

¿Qué dijo Michael Ballack sobre el trato del Bayern de Múnich a Lennart Karl?

Su representante, Michael Ballack, defendió a Karl con motivo del gran partido contra el Borussia Dortmund el pasado fin de semana, aunque con ello también contribuyó a que no cesaran los titulares sobre su representado. «Es legítimo que Uli Hoeneß critique la imagen que proyecta. Pero también está claro que, al hacerlo, convierte públicamente a Lennart en un blanco de críticas», declaró Ballack a DAZN . Así, reprochó a los dirigentes del Bayern su trato a Karl y también atacó al director deportivo del FCB, Max Eberl. Que este «ahora, cuando el rendimiento de Lennart vuelve a mostrar una clara tendencia al alza, le atribuya un bache deportivo, adornado con tropiezos, resulta incomprensible por el momento elegido y, como mínimo, cuestionable por su contenido», añadió Ballack.

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Como era de esperar, a Eberl le preguntaron por las declaraciones de Ballack después del partido contra el BVB y también se mostró desconcertado por el doble papel del hombre de 50 años: «No sé si lo dijo como analista de DAZN o como representante del jugador», replicó Eberl con ironía. Después explicó en Sky: «Sinceramente, me parece difícil mantener ahora una disputa a través de los medios». Sobre la situación deportiva de Karl, recalcó: «Sabíamos que su evolución también podía sufrir algún bache. Y no hemos dicho otra cosa. Se ve que vuelve a ir hacia arriba y que está en el buen camino. Me impresiona cómo este joven deja todo eso a un lado. Eso es lo que dije en nombre del Bayern de Múnich».

Después de perderse el Mundial por una rotura de un fascículo muscular en el muslo que sufrió poco antes del inicio del torneo, a Karl le costó encontrar su sitio al comienzo de la temporada. Sin embargo, en los últimos partidos, el rendimiento del mediapunta ha vuelto a mostrar una clara tendencia al alza, con el importante gol contra el Atlético como punto culminante, por ahora.

Por qué a Mats Hummels le molesta la celebración de Lennart Karl

Después del partido, en el que Karl fue sustituido en el minuto 68, el campeón del mundo Mats Hummels habló de su celebración y subrayó que le molesta bastante. «Últimamente la vemos demasiado a menudo», comentó Hummels como analista de televisión en Prime Video. También expresó su incomprensión: «Las críticas forman parte del fútbol. Por eso ganas tanto dinero, porque mucha gente habla de ello».

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Al exinternacional alemán también le molesta que Karl sea un mal ejemplo para los jugadores juveniles con celebraciones de ese tipo. «Mi hijo tiene ocho años y, en los partidos de sus equipos, ya veo a niños hacer esa celebración porque últimamente se repite mucho», dijo Hummels. «A mi hijo le prohíbo celebrarlo así. Pero, por lo demás, una respuesta genial de Lennart Karl y del Bayern de Múnich».

Por su parte, el capitán del Bayern, Manuel Neuer, ya recuperado, dejó claro: «No hay nada que discutir ni nada de lo que hablar». Además, la celebración colectiva de los jugadores del FCB no tuvo ningún motivo especial: «Lenny es una parte muy importante del equipo. Forma parte del grupo y por eso nos alegramos con él. Siempre le deseamos que juegue su mejor partido y tenga grandes actuaciones. Hoy lo ha vuelto a demostrar».

Konrad Laimer, que marcó en el minuto 74 el 2-0 definitivo para el campeón alemán, dijo por su parte en Prime Video sobre la celebración de Karl: «Me alegro por el chico. Mantiene la calma y trabaja duro. Hoy ha obtenido su recompensa; además, fue un gol fruto del trabajo. Retrocede, recupera el balón y luego consigue meterlo como sea». Karl es joven y todavía tiene que «aprender y dar pasos adelante. Va por muy buen camino. Tiene una gran carrera por delante», pronosticó el austríaco.