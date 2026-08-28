"Lo dimos todo desde el principio. Contra el Stuttgart suele pasar que a mitad de la segunda parte bajan un poco y ya no tienen tanta fuerza. Hoy volvió a ser así. Y nosotros simplemente seguimos adelante, no paramos y siempre marcamos nuestros goles", dijo Pavlovic inmediatamente después del pitido final en Sky.

Tras un primer cuarto de hora muy valiente del VfB el Bayern tomó el mando y se adelantó en el minuto 21 por medio de Dayot Upamecano. Al comienzo de la segunda parte, el Stuttgart logró empatar por sorpresa gracias a Josha Vagnoman (52'), pero el campeón respondió de inmediato y se puso rápidamente 3-1 arriba tras un gol de Michael Olise (55') y un tanto en propia puerta de Vagnoman (58'). En la recta final, Pavlovic (82') y Luis Diaz (90+2') ampliaron después hasta el 5-1 definitivo.

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Mientras tanto, el nuevo capitán del Stuttgart, Deniz Undav, fue tajante: "Si hoy Fabi (Bredlow, portero del VfB, n. de la Red.) no hubiera tenido un día tan sobresaliente, aquí encajas ocho o nueve goles. Ellos también aprovechan sus ocasiones hasta el final, mientras que nosotros tuvimos cuatro o cinco situaciones de las que podrían haber surgido ocasiones, pero en las que tomamos las decisiones equivocadas", dijo Undav. Los dos partidos contra el Bayern son "partidos bonus en la temporada. Por desgracia, ha quedado así de claro", lamentó el delantero internacional alemán.

Curiosa situación para el VfB Stuttgart en el descanso

Mientras tanto, se produjo una situación curiosa para el Stuttgart en el descanso, ya que al parecer "se apagaron las luces" debido a un corte de electricidad, como confirmó el entrenador del VfB, Sebastian Hoeneß, después del partido en Sky .

"Ya no había luz, pero todavía había suficiente claridad, aún nos veíamos, no nos tropezamos. Así que todo en orden", dijo Hoeneß, quien desde el punto de vista deportivo subrayó: "Tenemos que mejorar, no hay duda. El Bayern va a ganar aquí a muchos otros equipos, probablemente incluso por una diferencia mayor que a nosotros, pero aun así tenemos que exigirnos jugar mejor".