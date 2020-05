Emery: “A Mbappé habrá cosas del PSG que quizá no le llenen y por ahí puede estar el Madrid”

El técnico vasco explica las opciones del conjunto blanco de fichar al francés al que ve marcando una época como Cristiano o Di Stefano en el Bernabéu

Emery repasó en una entrevista en AS la actualidad del fútbol donde señaló que cree que “Mbappé tiene capacidad para marcar una época en el como lo hicieran Di Stefano o Cristiano Ronaldo” en el caso de que fichase por los blancos.

El extécnico del señala que “seguramente habrá cosas del PSG que le llenen y quizá alguna no, y por ahí puede estar el Real Madrid”.

Al ser preguntado si le ve en , o señala que “cuando estuve en Francia me encantaba que estuviese allí porque disfrutaba de él; cuando fui a Inglaterra, me hubiera gustado que jugase en la Premier y si vuelvo a España, quiero que esté aquí”. Y añade que “tenemos la suerte de tener y exportar a los dos mejores equipos del mundo, que son Real Madrid y , y a mí me gustaría que siguiesen teniendo a los mejores jugadores del mundo”.

Mbappé, ¿Balón de Oro?

Preguntado si puede ser el próximo Balón de Oro señala que “no sé si será Balón de Oro Mbappé, desde luego tiene la edad, las capacidades y el talento para llegar a ese nivel, pero no me atrevo a afirmarlo tan categóricamente”.

“El PSG puede ser campeón de Europa”

Respecto a si el Paris Saint-Germain puede ser campeón de la Champions afirma que “claro que puede serlo. Yo he tenido la suerte de entrenar al equipo dos años y en uno estuvimos más cerca de pasar de octavos, pero el momento no fue a favor nuestro. Allí tienen la idea de que quieren hacer algo importante en la Champions y llegará un día que se corone campeón de Europa. Además, tiene un presidente que es muy inteligente y tienes las ideas muy claras para el PSG”.

Neymar, sucesor de Cristiano y Messi

Emery coronó a Neymar como el heredero de los dos grandes del fútbol en este siglo: “Es verdad que Cristiano o Messi siguen en la cúspide del fútbol, pero para mí Neymar es el principal candidato para serlo”.