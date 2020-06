Marcelo Gallardo rompió el silencio y asustó al mundo River "Hace tres meses que me replanteo todo"

El DT sorprendió luego de varios meses sin dar declaraciones a la prensa. Le preguntaron si estaba en jaque su continuidad y hubo incertidumbre.

En una extensa charla, Marcelo Gallardo s e expresó de forma contundente sobre su parecer de cómo está llevando adelante la Asociación del Fútbol Argentino el posible regreso a los entrenamientos. No es casualidad que justo lo hizo un día después de que Claudio Tapia hablara en un video. "¿Si dudo de mi trabajo? Dudo de todo...." , dijo el Muñeco.

"El fútbol argentino va a ir en decadencia, sacando los descensos ¿a cuántos podés ayudar? No es comprensible. Me parece perfecto que ayuden a las instituciones que puedan salir más dañadas, es coherente, lo que no me parece es devaluar nuestro campeonato que ya viene siendo devaluado. Ocho temporadas sin repetir un formato", sostuvo el entrenador de River en diálogo con Radio La Red.

A la pregunta sobre si esta situación le hacía replantearse su trabajo llegó una respuesta que al principio dejó más dudas que certezas: "Si yo no me estuviera replanteando cosas no hablaría como estoy hablando hoy".

Pero casi al final de la entrevista, el periodista Gustavo López le fue al hueso. "¿Tu replantearte todo incluye tu continuidad? Porque muchos se asustaron..." le consultó. "Mi idea claramente es seguir, este año no me lo replanteé, pero esto de no saber ni el formato, cuándo, es tal la incertidumbre que es un lío total" , aclaró Gallardo.

"Cuando yo digo me replanteo todo es porque no sabemos hacia dónde vamos. Estamos improvisando sobre la marcha. A mi no me gusta entrar en la improvisación puedo improvisar un cambio o hasta una idea, ¡pero no todo! Estaría equivocando el camino. No están visualizando el día después. Empecemos a discutir con qué nos vamos a encontrar, tenemos tiempo para generar ideas. Vamos a generar ideas, eso les pido a mis dirigentes", finalizó.