A los 27 años: el protagonista de la versión del envenenamiento de los jugadores de Senegal antes de la "final de Marruecos" se retira de la selección

Ismaïl Jakobs, jugador del Galatasaray turco, anunció su retirada del fútbol internacional con la selección de Senegal, en una decisión sorprendente teniendo en cuenta que tiene 27 años.

Jakobs fue convocado por primera vez en 2022 con la selección de Senegal, y disputó las dos últimas ediciones de la Copa del Mundo, además de la Copa Africana de Naciones 2023 y 2025. Tras disputar 33 partidos internacionales en los que desempeñó un papel destacado, podía haber seguido jugando, pero decidió retirarse de forma prematura de la selección senegalesa.

El jugador senegalés dijo, según el sitio web "Foot Mercato": "Me uní a la selección nacional siendo un chico joven, y la dejo convertido en un hombre maduro. Me llevo recuerdos inolvidables, amistades que durarán toda la vida y una gratitud que quedará grabada en mi corazón para siempre".

Y continuó: "Aunque crecí en Alemania, Senegal me recibió con una enorme hospitalidad y un gran cariño. El país, la afición, mis compañeros de equipo y la cultura que me hicieron sentir como en casa desde el primer momento. Gracias a Senegal, pude cumplir los sueños de mi infancia y vivir momentos que atesoraré para siempre".

Prosiguió: "Siendo hijo de un padre senegalés, fue un gran placer para mí cumplir no solo mi sueño, sino también el de mi padre. Hoy ha llegado el momento de abrir un nuevo capítulo. Quiero centrarme en mi carrera con el club y dedicar más tiempo valioso a mí mismo y a mi familia".

Y concluyó: "Porque el tiempo es valioso, y algunos momentos no se repiten. Mi aventura sobre el césped con Senegal se acerca a su fin, pero mi vínculo con este país permanecerá inmortal".

Cabe recordar que Ismaïl Jakobs generó una gran polémica tras la final de la Copa Africana de Naciones 2025 ante Marruecos, después de afirmar que 3 jugadores sufrieron una intoxicación alimentaria.

Jakobs dijo que el momento de los síntomas y su gravedad sugieren que lo ocurrido fue intencionado.

Y añadió: "No puedo afirmarlo de forma categórica, pero mi opinión personal es que tres de nuestros jugadores sufrieron una intoxicación".

Y continuó: "No fue una intoxicación alimentaria común, 3 jugadores cayeron al mismo tiempo, y fue algo muy aterrador. No quiero lanzar acusaciones, pero lo que ocurrió no fue casual".