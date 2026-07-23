El club Al-Nassr decidió fichar a un exentrenador del Al-Hilal para la próxima temporada, siguiendo la misma línea de su exentrenador portugués Jorge Jesus.

El diario saudí «Arriyadiyah» afirmó que el Al-Nassr decidió contratar al entrenador brasileño Marcos Soares para dirigir al equipo sub-21 durante la próxima temporada de la liga de élite Joy.

En su cometido, Soares contará con la ayuda de su compatriota Fernando Júnior como entrenador de porteros, del portugués Miguel Arias como primer asistente, y también de Bader Abalhassan como segundo asistente.

Soares conoció el fútbol saudí a través del Al-Hilal, concretamente en 2021, cuando asumió la dirección del equipo sub-17, antes de pasar a entrenar a la selección saudí sub-19 en 2023 y a la sub-20 en 2024.

El mayor logro en la trayectoria del entrenador brasileño fue ganar con la selección saudí el Campeonato de Asia Occidental juvenil sub-17 y clasificarse para la fase final de la Copa del Mundo sub-20 de Chile en 2025.

Soares tendrá la tarea de rearmar al equipo sub-21 del Al-Nassr, después de que se despidiera de la anterior edición de la liga de élite Joy en los cuartos de final, tras la derrota ante el Al-Fateh en los partidos de ida y vuelta.

Cabe recordar que el último entrenador que dirigió al Al-Nassr tras haber trabajado en las filas del vecino y rival tradicional Al-Hilal fue el portugués Jorge Jesus, con quien conquistó el título de la Roshn Saudi League la temporada pasada, después de haberlo ganado con «el Líder» en la temporada 2023-2024.