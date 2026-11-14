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El Al-Nassr comenzó su preparación para el clásico ante su rival tradicional, el Al-Ahli, en la Roshn Saudi League, al estilo de su vecino y eterno rival, el Al-Hilal, a través de la Jawwy Elite League (la liga saudí sub-21).

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El Al Nassr visitará a su rival tradicional, el Al Ahli, el próximo viernes, en el estadio Al Inmaa de Yeda, en un partido aplazado de la novena jornada de la Roshn Saudi League.

El diario saudí "Arriyadiyah" informó de que el australiano Ange Postecoglou, director técnico del Al Nassr, decidió recurrir a 6 jugadores del equipo sub-21 que participa en la Joy Elite League, para que tomen parte en los entrenamientos colectivos, con el fin de preparar el partido.

Postecoglou convocó a Youssef Al Tahan, Yassin Salam y Bassam Hazazi, con el objetivo de suplir a los jugadores que están ausentes de los entrenamientos colectivos, al haberse incorporado a sus selecciones nacionales durante el actual parón internacional.

El entrenador del Al Nassr también convocó a 3 porteros, que son Abdulhadi Al Alwan, Sultan Al Mas y Khaled Al Dosari, con el fin de suplir la ausencia de todos los porteros durante el actual parón internacional.

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El trío formado por Nawaf Al Aqidi, Raghed Al Najjar y Mubarak Al Buainain está ausente de los entrenamientos del Al Nassr por lesión, mientras que el portero brasileño Bento está ausente por su incorporación a la selección de su país en el actual parón internacional.

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El técnico australiano no pudo convocar al destacado jugador joven Abdulrahman Sufyani, debido a que sufre una lesión en la articulación del pie, que le impidió incorporarse a la selección olímpica de Arabia Saudí.

Postecoglou siguió el camino del italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al Hilal, quien también convocó a algunos de los jugadores del equipo sub-21 que participa en la Joy Elite League, para suplir las numerosas ausencias que padece "el Líder" durante el actual parón internacional.

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Cabe recordar que el Al Nassr comenzó la preparación del partido ante el Al Ahli ayer viernes, cuando regresó a los entrenamientos tras unas largas vacaciones que se prolongaron durante 9 días en el actual parón internacional, en virtud de una decisión de Postecoglou.

El Al Nassr ocupa el tercer puesto en la tabla de la liga saudí con 28 puntos, a dos puntos del Al Hilal, y solo por diferencia de goles por detrás del Al Qadsiah, que se sitúa en la segunda posición.

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Por su parte, el Al Ahli ocupa el sexto puesto en la tabla con 21 puntos, cosechados en 7 victorias y 4 derrotas, a 9 puntos completos del Al Hilal, que encabeza la clasificación.

Y lejos de la Roshn League, el Al Ahli ocupa el sexto puesto en el grupo Oeste de la AFC Champions League Elite con 8 puntos, cosechados en dos victorias y dos empates, sin sufrir ninguna derrota hasta el momento.

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Por su parte, "el Mundial" ocupa el séptimo puesto en el grupo Oeste del torneo asiático con 6 puntos, cosechados en dos victorias y una única derrota, y le queda un partido aplazado ante el Al Wasl emiratí.

En cuanto a la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, el Al Ahli logró superar los dieciseisavos de final, tras vencer al Al Anwar por 2-1, y se prepara para enfrentarse al Al Ula el lunes 11 de enero próximo, en el estadio Príncipe Mohammed bin Abdulaziz de Medina, en los octavos de final.

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El Al Nassr también logró clasificarse para los octavos de final del torneo, tras ganar el derbi de Riad al Al Diriyah por 4-1, y se enfrentará al Al Khaleej el lunes 11 de enero próximo también, en el estadio Al Awwal Park de la capital saudí, Riad.

Asimismo, ambos equipos se preparan para disputar la Supercopa de Arabia Saudí en Kuwait, ya que el Al Ahli se enfrentará a su rival el Al Qadsiah el 19 de diciembre próximo, un día antes del partido entre el Al Nassr y el Al Khaleej, y en caso de clasificarse se enfrentarán en la final, el día 23 del mismo mes.