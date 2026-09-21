Brian Brobbey pone rumbo a Zeist con buenas sensaciones. El delantero del Sunderland firmó un hat-trick ante el Manchester City (5-3) y recibió todo tipo de elogios en la prensa inglesa.

«El héroe del hat-trick. Tres goles desde corta distancia, aunque el neerlandés estará muy fastidiado por irse a casa con el balón del partido, pero sin puntos», escribió BBC Sport. La cadena británica le dio un 10 por su actuación.

The Guardian vio en el potentísimo delantero y en Enzo Le Fée a los referentes ofensivos del Sunderland, pese a la derrota. Sobre todo destaca el primer gol de Brobbey. «Le Fée mostró con un pase de precisión milimétrica a Brobbey por qué fue uno de los destacados. El primer control del delantero fue inteligente, tras lo cual superó al Gianluigi Donnarumma que salía con el exterior de su pie derecho».

Sky Sports subraya las excelentes estadísticas del atacante de 24 años. «Registró por sí solo un valor de goles esperados superior al de cualquier equipo de la Premier League este fin de semana, con la excepción de su propio conjunto». El medio inglés también escribe que Brobbey es apenas el sexto jugador en la Premier League que marca un hat-trick y, aun así, se marcha del campo derrotado.

«El héroe del hat-trick Brobbey le ha dado al City mucho en qué pensar», titula The Athletic. «El hat-trick de Brobbey cuenta solo la mitad de la historia sobre su influencia en este partido. Siempre estuvo en el lugar adecuado para rematar ataques elaborados por sus compañeros, pero su aportación fue mucho más allá de eso. Durante todo el partido causó grandes problemas al City».

Además, según el prestigioso medio deportivo, Brobbey también le puso las cosas visiblemente difíciles al defensa del Manchester City Rúben Dias. «Intentó frenar con dureza a Brobbey desde muy pronto, como hace tan a menudo. Pero en dos ocasiones fue simplemente apartado. Con eso quedó marcado el tono para el resto del partido».

Por último, The Telegraph consideró que el neerlandés fue prácticamente imposible de contener. «Brobbey completó su hat-trick poco antes de la hora de juego, en una tarde en la que durante mucho tiempo fue casi imparable. Después, el City salió bien parado en determinados momentos».