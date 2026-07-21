La Federación de Fútbol de Níger anunció oficialmente que Burkina Faso, Malí y Níger han presentado una candidatura conjunta para acoger la fase final de la Copa Africana de Naciones 2032, convirtiéndose este trío en el primer candidato anunciado de forma oficial para organizar la edición continental dentro de seis años.

La Federación Nigerina de Fútbol confirmó, en un comunicado oficial, que su homóloga africana aprobó de forma definitiva la solicitud de manifestación de interés presentada por los tres países, en respuesta a la convocatoria lanzada por la CAF a principios del mes de julio para recibir las candidaturas de los interesados en organizar las ediciones de la Copa Africana de Naciones de los años 2028, 2032 y 2036.

El comunicado de la Federación Nigerina señaló: «La Federación Nigerina de Fútbol informa a la opinión pública nacional y a la familia del fútbol de que la Confederación Africana de Fútbol confirmó oficialmente que la manifestación de interés de Burkina Faso, Malí y Níger para organizar la Copa Africana de Naciones 2032 ha quedado aprobada».

¿Se presentará Senegal?

La candidatura de los tres países integrados en la Alianza de Estados del Sahel (AES) se ha convertido en la primera candidatura oficial para acoger la edición de 2032, a la espera de la posibilidad de que Senegal entre en la competencia, después de haber anunciado previamente su interés en organizar el torneo durante el pasado mes de mayo a través de la exministra de Deportes, Khady Diène Gaye.

Esta candidatura conjunta representa un nuevo paso de los tres países para reforzar su presencia deportiva, en el marco de su afán por acoger el mayor evento futbolístico del continente africano por primera vez de esta forma colectiva.

Libia entra en la carrera de 2028

En la carrera por acoger la Copa Africana de Naciones 2028, Libia había anunciado oficialmente su candidatura para organizar el torneo, que será el último antes de la adopción del sistema de celebración de la competición cada cuatro años en lugar del sistema actual.

La entrada de Libia constituye una sorpresa en la carrera por la organización, especialmente después de que varios otros países manifestaran su intención de presentarse sin presentar candidaturas oficiales, entre ellos Egipto, el dúo formado por Botsuana y Sudáfrica, además de Etiopía.

Marruecos, anfitrión de la última edición de la Copa Africana de Naciones, había anunciado por su parte su falta de deseo de presentarse para acoger cualquier edición futura del torneo, a pesar de los informes que apuntaban a la existencia de un deseo dentro de la Confederación Africana de Fútbol de convencerlo de regresar a la carrera por la organización, especialmente ante la persistencia de los temores relacionados con la preparación de la candidatura de Kenia, Uganda y Tanzania para acoger la edición de 2027.