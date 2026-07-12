A la espera de los últimos detalles... Forlán, seleccionador de Uruguay hasta marzo de 2027

Diego Forlán, leyenda de Uruguay, está a punto de convertirse en seleccionador tras la salida de Marcelo Bielsa, quien dirigió a la Celeste en el Mundial 2026.

El equipo, bajo Bielsa, decepcionó en el Mundial y quedó eliminado en la fase de grupos con solo dos puntos.





El presidente de la Federación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, confirmó en Teledoc que Diego Forlán asumirá el cargo en los próximos meses.

Según Foot Mercato, Alonso declaró: «Si llegamos a un acuerdo con Diego Forlán en las próximas horas, se hará cargo de la sub-20 y de los próximos amistosos de la absoluta».

Y añadió: «Está muy ilusionado, aunque aún quedan algunos detalles por ultimar».

El exinternacional (112 partidos, 36 goles) ha dirigido al Peñarol uruguayo en 2020 y al Atenas griego en 2021.

El exjugador del Atlético de Madrid asumirá el reto de revivir a la selección, eliminada en la fase de grupos del Mundial 2026.

Se espera que dirija a la Celeste en los parones de septiembre, octubre y noviembre, y en los amistosos hasta marzo de 2027.

Tras esas fechas, la Federación decidirá si lo confirma o busca otro técnico.

Su cargo podría revisarse tras las elecciones internas de fin de año.



