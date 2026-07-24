Se ha decidido que el neerlandés Crysencio Summerville, el nuevo extremo del Al-Hilal saudí, lucirá una camiseta con un número extraño, tras incorporarse oficialmente a sus filas.

El Al-Hilal anunció este viernes la contratación de Summerville, procedente del West Ham United, con un contrato que se extiende por las próximas 4 temporadas y que finaliza en 2030.

Según la tienda online del Al-Hilal, el extremo neerlandés portará el número 38 en la próxima temporada, un número que no lucía desde hace casi 4 años completos.

Lo habitual es que las camisetas con números superiores al 30 se asignen a los jugadores que ascienden desde las categorías inferiores al primer equipo, lo que hace que resulte extraño que Summerville lleve este número.

La única vez que Summerville vistió la camiseta número 38 fue con el Leeds United, concretamente al final de la temporada 2020-2021, cuando era jugador del equipo sub-23, así como en la temporada siguiente, cuando fue ascendido al primer equipo.

Con el inicio de la temporada 2022-2023, Summerville obtuvo la camiseta número 10 en el Leeds United, antes de trasladarse al West Ham, donde llevó la camiseta número 7 durante las dos últimas temporadas.

El jugador de 24 años no ha podido lucir ninguna de estas dos camisetas, ante la presencia del extremo brasileño Malcom, que lleva la camiseta número 10, así como del delantero uruguayo Darwin Núñez, que porta la camiseta número 7.

Se espera que Summerville vuelva a lucir una de estas dos camisetas con la salida de uno de los jugadores o de ambos, especialmente ante las informaciones que confirman el deseo del Al-Hilal de desprenderse de ellos.