El francés Kylian Mbappé regresó a Madrid en la mañana de este lunes, tras una visita a Francia que generó una gran polémica.

Su periodo de parón internacional no fue como esperaba. En el primer partido de Zinedine Zidane como seleccionador de Francia, Kylian Mbappé marcó el gol de la victoria ante Turquía, pero abandonó el terreno de juego lesionado a causa de un esguince en su rodilla izquierda.

Después de pasar parte de su periodo de recuperación en París, donde fue visto en una discoteca de la capital, Kylian Mbappé continúa con su programa de rehabilitación.

En las imágenes captadas por el programa "El Chiringuito", se ve al exjugador del Paris Saint-Germain en la pista del aeropuerto en compañía de su novia Ester Expósito.

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Queda por ver cuándo podrá Mbappé retomar los entrenamientos, así como la naturaleza de la relación con el técnico José Mourinho tras el mensaje del jugador de ayer.

Mbappé genera polémica con un mensaje enigmático

Kylian Mbappé provocó una nueva situación de polémica en Madrid, después de publicar imágenes suyas mientras realizaba entrenamientos físicos en la cinta de correr y montando en bicicleta, coincidiendo con su recuperación de la lesión. Pero lo llamativo no fue su aparición en los entrenamientos, sino el mensaje enigmático que llevaba una de las imágenes, que trajo a la memoria las declaraciones de José Mourinho sobre la profesionalidad de los jugadores del Real Madrid.

Según el diario español "Sport", Mbappé apareció en una de sus historias sonriendo ante la cámara, mientras la de fondo se escuchaba la canción "Buenas noticias.. los malos", acompañada de las palabras: "¿Quién es el malo? ¿El muy malo?", lo que abrió la puerta a numerosas interpretaciones en Madrid, sobre todo con la aparición de la bicicleta en una de las imágenes.

La imagen adquiere una mayor relevancia debido a las recientes declaraciones de Mourinho, en las que habló sobre la necesidad de que el futbolista sea profesional las veinticuatro horas del día, advirtiendo contra la práctica de ciertas actividades que podrían exponerlo a lesionarse, entre ellas montar en bicicleta.

De ahí surgió en Madrid la relación entre la imagen de Mbappé y las declaraciones del técnico portugués, ya que la aparición de la estrella francesa sobre una bicicleta, aunque formara parte de su programa físico y de rehabilitación, puso de nuevo en primer plano las palabras de Mourinho de una manera difícil de ignorar.

La sensibilidad de la escena aumentó porque Mbappé atraviesa ya un periodo en el que todos sus movimientos están sujetos al escrutinio, después de abandonar la concentración de la selección de Francia por una lesión en la rodilla y continuar luego su programa de tratamiento fuera de Madrid con el permiso del club.

Mbappé no hizo referencia directa a Mourinho ni a sus declaraciones, y tampoco hay nada que confirme que la publicación de la imagen fuera un mensaje dirigido a él de forma intencionada, pero la coincidencia de la bicicleta con las enigmáticas palabras de la canción otorgó a la publicación un amplio margen para la interpretación en los círculos madridistas.