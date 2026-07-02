Tras la cuarta jornada de la ronda de 32 del Mundial 2026, ya se conocen 10 de los 16 clasificados para octavos.

Ya hay diez clasificados:

Hasta ahora 10 selecciones han avanzado: Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos.

Canadá fue la primera en avanzar tras vencer 1-0 a Sudáfrica, Brasil superó 2-1 a Japón y Paraguay eliminó a Alemania 4-3 en penaltis.

Marruecos eliminó a Holanda en los penaltis (3-2), mientras que Noruega superó a Costa de Marfil (2-1), Francia goleó a Suecia (3-0) y México venció a Ecuador (2-0).

Inglaterra remontó un gol en contra y venció 2-1 a la República Democrática del Congo, mientras que Bélgica, tras ir 0-2 abajo ante Senegal, también reaccionó y ganó 3-2. Por último, la anfitriona Estados Unidos se unió a los clasificados al derrotar 2-0 a Bosnia y Herzegovina.

Por ahora, Marruecos es el único representante árabe, a la espera de Egipto y Argelia.

Entre los diez hay cuatro europeas (Francia, Noruega, Inglaterra y Bélgica), tres anfitrionas de Norteamérica (Canadá, México y Estados Unidos), dos de América Latina (Brasil y Paraguay) y Marruecos como única africana.

Ya se conocen 5 enfrentamientos

Ya se han confirmado cinco enfrentamientos de octavos de final, cuyas fechas (hora de La Meca) son las siguientes:

Sábado 4 de julio

Canadá - Marruecos (20:00 h).

Domingo 5 de julio

Paraguay - Francia (00:00).

Brasil - Noruega (23:00 h).

Lunes 6 de julio

México – Inglaterra (03:00).

Martes 7 de julio

Estados Unidos – Bélgica (03:00).

Quedan 6 plazas por decidir

La fase de 32 equipos seguirá jueves, viernes y sábado, otorgando las 6 plazas restantes para completar las 16 selecciones clasificadas.

A continuación, las fechas de los seis partidos restantes:

Jueves 2 de julio

España – Austria (22:00).

Viernes 3 de julio

Portugal – Croacia (02:00).

Suiza – Argelia (6:00 a. m.).

Australia – Egipto (21:00 h).

Sábado 4 de julio

Argentina – Cabo Verde (01:00).

Colombia – Ghana (04:30).