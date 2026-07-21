A la cabeza Marruecos... 6 selecciones clasificadas oficialmente para el Mundial 2030

Seis selecciones de tres continentes diferentes han asegurado su participación en la fase final del Mundial 2030 cuatro años completos antes del inicio del torneo, gracias a su vinculación directa con la organización y celebración de los partidos en la edición histórica que conmemorará el paso de un siglo entero desde el inicio del primer campeonato mundial de fútbol.

Las tres selecciones anfitrionas del torneo, España, Marruecos y Portugal, garantizaron su clasificación directa a la fase final sin necesidad de disputar las eliminatorias continentales clasificatorias, después de que su candidatura conjunta fuera elegida para organizar el mayor evento futbolístico a nivel mundial, conforme a la tradición establecida que otorga a los países anfitriones el derecho a participar automáticamente en el torneo.

Junto al trío europeo-africano anfitrión, tres selecciones de Sudamérica lograron reservar sus plazas de forma anticipada en la fase final; se trata de Argentina, Uruguay y Paraguay, pese a que su candidatura conjunta no consiguió la organización del torneo en su totalidad, en virtud de una decisión excepcional adoptada por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) que concede a cada uno de estos tres países el derecho a albergar un partido inaugural dentro de las celebraciones oficiales por el centenario de la organización de la primera edición de la Copa del Mundo, que se disputó en la capital uruguaya, Montevideo, en 1930.

Esta decisión histórica de la Federación Internacional se enmarca en el homenaje al continente sudamericano, que fue testigo del nacimiento del primer campeonato mundial hace un siglo, ya que Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán cada una un partido inaugural conmemorativo en su territorio antes de que el torneo se traslade por completo a los continentes europeo y africano para completar los partidos restantes.

Con esta clasificación anticipada, estas seis selecciones se convierten en las primeras presencias oficiales en la edición de 2030, cuyo sistema organizativo final y número de selecciones participantes siguen siendo objeto de amplios debates en los pasillos de la Federación Internacional de Fútbol, especialmente ante la circulación de propuestas serias sobre la posibilidad de ampliar el torneo de forma sin precedentes para incluir 64 selecciones en lugar de 48.