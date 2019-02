A Kudelka lo persigue el fantasma de Jorge Sampaoli

Desde U. de Chile afirman que al técnico lo atormenta el recuerdo del campeón de la Copa Sudamericana. No registran victorias oficiales este 2019.

Universidad de Chile sigue sin “levantar cabeza”. Esto porque los estudiantiles cayeron por 1-0 ante O’Higgins de Rancagua, por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2019, y sigue sin poder celebrar de manera oficial tras el empate conseguido en su debut, por la cuenta mínima, frente a Cobresal en el Estadio Nacional, y una derrota frente a Melgar por la Copa Libertadores.

En los fríos números, la U registra dos unidades en cuatro partidos este 2019 e igualan su peor arranque en partidos oficiales desde hace 46 años. Y es que en 1973, los universitarios sumaron un solo punto al sumar tres caídas en sus primeros cuatro compromisos: ese año cayeron frente a Huachipato, Green Cross, U. San Felipe e igualaron ante Unión Española.

Además, con el resultado de este sábado, los azules perdieron una racha de nueve partidos sin perder ante el Capo de Provincia (seis triunfos y tres empates). La última victoria del equipo que hace de local en El Teniente había sido el 8 de marzo del 2014, día en que los celestes se impusieron por 1-0 en Chillán gracias a la conquista de Alejandro López.

Y pese a que el técnico Frank Darío Kudelka ha mostrado sus ganas de revertir el momento que atraviesa la institución, en el CDA aseguran que al ex DT de Talleres lo persigue el fantasma de Jorge Sampaoli.

“Kudelka ha comentado que la gente solo quiere que el equipo ataque, sin importar la forma. Los jugadores no pueden abstraerse de eso en el estadio. Los pifian si dan un paso atrás y no arman las jugadas como se las pide el técnico. Kudelka no es igual a Sampaoli y tampoco tiene los mismos jugadores”, le contó un miembro del cuerpo técnico a La Tercera. De aquel plantel del 2011 solo quedan Johnny Herrera y Matías Rodríguez.

No es el primer estratego atormentado por el recuerdo del campeón de la Copa Sudamericana. Según comentaron desde el conjunto estudiantil, el uruguayo Martín Lasarte se quejaba en 2014 por el ruido que se generaba cada vez que su elenco hacía circular el balón buscando el espacio para perforar la portería rival.

“Uno puede entrenar para que se traduzca una idea, pero a veces no ocurre, le pasa a cualquier equipo. Íbamos a presionar al principio y el rival comenzó a tirar pelotas largas, y el bloque defensivo quedaba muy lejos del ofensivo, entonces nos ganaban los rebotes”, dijo Kudelka post partido.

“No estoy en un momento de lo más dulce, pero son las reglas del juego y no soy el único entrenador que en los primeros cuatro partidos no gana. Puedo estar muchos años acá o encontrar trabajo en otro lado rápidamente”, cerró.

Mientras que Lucas Aveldaño, quien llegó esta temporada a los azules, respaldó al argentino. "Te marca mucho lo del partido de la Copa (Libertadores), eso fue lo que nos revolucionó mucho. El arranque no es el ideal, las críticas hay que aceptarlas. Cambiar un técnico ahora cuando se conformó un plantel nuevo, sería un cachetazo. Hay que apoyarlo (a Kudelka), él nos apoya; hay que sacar esto adelante", dijo.

"El fútbol es muy sicológico. Estamos en un club grande donde las cosas cuestan más. Estamos acá por algo y tenemos la altura para savar esto adelante. Estamos convencidos, somos un grupo nuevo pero muy capoaz", completó en defensa del técnico que arribó a la U con un registro de 60 triunfos, 35 empates y 19 caídas en los 114 partidos qu dirigió en la T, donde consiguió el 63% de los puntos y clasificó a la Libertadores después de 17 años. En su primera temporada dirigió 31 duelos donde solo perdió uno (19V-11E) logrando el ascenso.

¿Podrá revertir la situación? En la próxima jornada reciben a Huachipato con un único fin para callar a los críticos: ganar.