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Abdelmawgood Samir

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A Jesús solo le queda un paso para entrenar a la selección de Portugal

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El entrenador era candidato para la selección de Arabia Saudí.

Roberto Martínez ha anunciado oficialmente el fin de su etapa como seleccionador de Portugal tras tres años y medio en el cargo, desde enero de 2023, y a raíz de la temprana eliminación en octavos de final del Mundial de 2026 ante España. La Federación Portuguesa ya eligió a su sucesor: el veterano Jorge Jesus.

Según el diario «A Bola», el presidente de la Federación, Pedro Brouensa, lo ha elegido para dirigir a la «Selecção» en la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030, que Portugal organizará junto a España y Marruecos.

Martínez afirmó en rueda de prensa: «Es el final de una etapa; ahora es importante que haya alguien nuevo. El presidente tiene derecho a elegir a su entrenador y agradezco todo el apoyo que me han brindado», y confirmó que su contrato no se renovará al expirar.

Jesús, que acaba de dejar el Al-Nassr saudí, se reunirá con Bróença a su regreso del Mundial para firmar el contrato y recuperar la estabilidad tras el fracaso.

Martínez, que reemplazó a Fernando Santos tras el Mundial de Catar 2022, no logró resultados pese a contar con una generación dorada, lo que provocó críticas de la afición y la prensa.

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