A última hora de la noche, en las catacumbas del Johan Cruyff Arena, se produjo una secuencia que reflejó de maravilla y de forma simbólica la evolución de Philipp Treu. Como en la zona mixta no funcionaban algunas lámparas del techo, el espacio tenía un aspecto muy sombrío y tuvo que ser iluminado con focos independientes. Cuando Treu apareció para su entrevista tras el 1-1 contra Países Bajos, primero se colocó algo apartado, en la sombra, antes de que los reporteros le pidieran que se pusiera bajo los focos.

Treu no solo llegó esa noche, en el sentido más literal, al foco del fútbol alemán, sino también en sentido figurado. En el debut de Jürgen Klopp como seleccionador, bueno en lo combativo pero irregular en lo futbolístico, el lateral derecho de 25 años del SC Friburgo se convirtió en el gran ganador. «Me gustaría destacar a Pippo, Philipp Treu», dijo su compañero en defensa Jonathan Tah. «La manera en la que recorrió la banda de arriba abajo fue top. Eso es exactamente lo que necesitamos».

Fue el único de los numerosos debutantes al que Klopp alineó directamente en el once inicial y él se lo agradeció con una actuación valiente. Treu tuvo un gran radio de acción por la banda derecha y con un centro raso inició el gol de la ventaja de Felix Nmecha.

En el repliegue, la coordinación no siempre fue la mejor, pero en líneas generales defendió de forma aceptable ante Cody Gakpo. ¿Es Treu la respuesta a la eterna búsqueda de un lateral derecho adecuado para la selección alemana?

Philipp Treu llegó arriba por caminos indirectos

El exseleccionador Julian Nagelsmann apostó casi siempre de manera provisional por Joshua Kimmich en el lateral derecho. Klopp devolvió de inmediato al capitán al centro y se puso a buscar alternativas. Aunque quizá «buscar» no sea la palabra adecuada. Al parecer, Klopp ya tenía preparada su solución desde hacía tiempo. «En Alemania hablamos de que no tenemos laterales derechos», dijo Klopp en su rueda de prensa de convocatoria. «Y ahí está jugando uno que debe preguntarse a sí mismo: ¿eh?, ¿de qué están hablando?»

Se refería a Treu, cuyo estilo de juego intenso encaja a la perfección con el fútbol de transiciones de Klopp. Un poco como en su día Kevin Großkreutz en el Borussia Dortmund o Andrew Robertson en el Liverpool. «Claro que mola oír que alguien abra los ojos y mire hacia Friburgo», dijo Treu cuando, tras su exitoso debut con Alemania, por fin había llegado a los focos. Treu está acostumbrado a que con él todo tarde un poco más. Nunca fue considerado un talento top absoluto y su carrera hasta ahora ha estado marcada por los rodeos.

En categorías inferiores, el natural de Heidelberg jugó para el SV Sandhausen y el 1. FC Kaiserslautern antes de pasar al RB Leipzig. Tras la retirada del segundo equipo allí, Treu siguió su camino en 2017 hacia el SC Friburgo. Con el sub-19 ganó la Copa Juvenil de la DFB y con el filial ascendió a la 3. Liga. Pero no le alcanzó para dar el salto a los profesionales, aunque al menos los apoyó ocasionalmente desde el fondo de animación. En 2023, Treu fichó por el FC St. Pauli en la 2. Bundesliga y ascendió de inmediato. Entonces tenía 23 años. En 2025, el Friburgo lo repescó por 5,5 millones de euros. Como titular. Para el primer equipo.

«Siempre supe que no soy de los que explotan de inmediato», dice hoy Treu. Tampoco perdió la esperanza de hacer una gran carrera por culpa de referentes especiales. Dice que se orientó «en alguien como Robert Andrich o Anton Stach», que también debutaron con la selección a una edad futbolística relativamente alta. «Quería ir poniéndome poco a poco en el carril rápido de la izquierda e ir acercándome para adelantar a mis competidores».

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Competencia con Josha Vagnoman, ayuda de Jonathan Tah

En ese carril de adelantamiento, Treu compite actualmente con Josha Vagnoman, que en el VfB Stuttgart ha firmado últimamente una evolución igual de buena y que también entró en la primera convocatoria de Klopp. «Nos empujamos mutuamente», dijo Treu, y contó con una sonrisa: «Puedo acordarme de su gol contra el Bayern, cuando estoy sentado en el sofá y pienso: mierda, ahora va y marca su gol». Después de seis partidos oficiales, Vagnoman ya suma dos goles y dos asistencias.

Contra Países Bajos, Klopp dio aun así prioridad a Treu. ¿Estaba nervioso? «No, al contrario», respondió Treu. «Para mí es una motivación extra cuando sé que mi rival es Cody Gakpo». Gracias a su etapa compartida en el Liverpool, Klopp le dio antes información privilegiada sobre el delantero neerlandés: «Me dijo: ofensivamente juega bien, pero en defensa no le apetece mucho trabajar hacia atrás. Así que le molesté».

En conjunto, Klopp le transmitió «una cierta tranquilidad», reveló Treu. Durante el partido, quien más le ayudó fue sobre todo un compañero a su lado. «Jonathan Tah me fue guiando siempre desde atrás. Me dijo: “Oye, puedes salir corriendo hacia delante, puedes esprintar, yo te cubro la espalda”. Algo así te da una sensación estupenda». De hecho, aunque los problemas de coordinación siguieron siendo evidentes, el valor de Treu dio sus frutos no solo en el gol de la ventaja.

A posteriori, solo se reprocha una acción, cuando dejó pasar una posible ocasión de disparo. «Eso es lo que digo después del partido: oye, ahí todavía tienes que mejorar, tener el valor de chutar tú mismo y no volver a descargarla», consideró Treu, que en su entrevista dejó una impresión reflexiva, descarada y sencillamente simpática.

Tiene el potencial para resolver los problemas de Alemania en el lateral derecho. Pero también tiene el potencial para convertirse en un jugador especialmente querido y en favorito de la afición. «Ahora es cuando esto empieza de verdad», dijo Treu, y se despidió de los focos de Ámsterdam.