A Driessen le molesta muchísimo el entrenador del Mundial: «Un loco, un desquiciado»

Valentijn Driessen critica con dureza a Thomas Tuchel en el programa «Kick-Off» de De Telegraaf.

«Un loco, un desquiciado junto a la línea de banda. Es de locos», comenta Driessen, mirando con asombro al entrenador alemán. «¿Crees que así vas a llegar a tus jugadores?»

«Y, como jugador, con un calor insoportable y mucha humedad tras ganar a Noruega, lo último que quieres es que Tuchel te dé una lección mientras él grita como un loco en la banda». Driessen alude a las críticas de Tuchel, quien afirmó que Inglaterra jugó mal pese a ganar 1-2.

Jude Bellingham respondió en ITV que, en el calor de Miami, fue muy difícil jugar contra las estrellas noruegas.

«En algunos momentos de un torneo no se trata de la belleza del juego, sino de llegar a semifinales. En mi opinión, Bellingham ha contribuido un poco a ello», señala Mike Verweij refiriéndose a los dos goles del inglés contra Noruega. «Así que compórtate con normalidad como entrenador».

«Este hombre no puede hacerlo», añade Driessen. «Es incapaz de actuar con normalidad. Además, Tuchel ya tenía cuentas pendientes con Bellingham: no lo quería porque no rendía en el Real Madrid y su actitud en el campo era indigna».

Tuchel llevó a Inglaterra a las semifinales del Mundial, donde se medirá a Argentina. En la otra semifinal jugarán Francia y España.