¿A dónde va el Barcelona? El Manchester United muestra interés cauteloso... y el Al-Hilal espera

Medios españoles aseguran que Marc Casado, centrocampista del Barcelona, sabe que su futuro está fuera del Camp Nou. El Manchester United considera su fichaje, pero aún no ha presentado oferta formal.

El centrocampista catalán, que ha tenido una temporada irregular con Hansi Flick, suena como posible salida antes del 30 de junio, y el United lo vigila desde invierno sin presentar oferta.

Según Marca, el United «piensa seriamente» ficharlo este verano. Casado jugó 34 partidos con el Barça, pero solo fue titular en 10 en La Liga, lo que mermó su peso en la medular.

Los ingleses ya sondearon su situación en enero, pero tampoco formalizaron nada. Ahora se repite el guion: interés y seguimiento sin oferta.

Casado, de 22 años, sabe que sus oportunidades disminuirán la próxima temporada con el regreso de Marc Bernat y la abundancia de centrocampistas. Su contrato vence en 2028 e incluye una cláusula de rescisión elevada, pero su valor de mercado ronda los 20 millones de euros, cifra asequible para la Premier.

El Barcelona busca venderlo antes de fin de mes para cumplir con el equilibrio financiero de La Liga; La dirección deportiva prefiere una venta definitiva, pero considera una cesión con opción de compra si no llegan ofertas sólidas. Por ahora no hay propuestas formales, lo que incrementa la preocupación a medida que se acerca la fecha límite.

El asunto lo lleva Jorge Mendes, quien también representa a Ansu Fati. El agente viajará a Barcelona en los próximos días para cerrar el traspaso de Fati al Mónaco y aprovechará para negociar la situación de Casado.

Mendes trabaja en varios frentes: clubes saudíes, encabezados por el Al-Hilal, muestran interés desde la temporada pasada; el Bayer Leverkusen lo sigue de cerca y el Real Betis también lo vigila.

El United sigue siendo su destino preferido, ya que busca minutos y protagonismo en la Premier League, aunque por ahora rechaza fichar por un club saudí pese a las ofertas concretas.

En el Barça el mensaje es claro: Casado no es intocable y puede salir. En Manchester el mensaje es claro: gusta, pero aún no hay oferta formal. Mientras tanto, el centrocampista disfruta de sus vacaciones a la espera de la llamada de Mendes, que podría decidir si la próxima temporada jugará en Old Trafford, en el BayArena o en otro destino lejos del Camp Nou.