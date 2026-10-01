El dorsal número 7 de Cristiano Ronaldo no se quedará sin dueño en el partido de Portugal ante Dinamarca, pese a la salida del capitán de la selección de la concentración del "Brasil de Europa" en la víspera del encuentro.

La selección portuguesa visita esta tarde a su anfitriona danesa en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de las Naciones de Europa.

La lista oficial de jugadores publicada por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) la mañana del partido reveló que el dorsal número 7 lo lucirá Rafael Leão durante el enfrentamiento entre ambas selecciones en el estadio "Parken" de la capital danesa, Copenhague.

Uefa.com

Ronaldo abandonó la concentración de la selección portuguesa enfadado tras los acontecimientos que vivió el equipo después de la rueda de prensa del entrenador Jorge Jesus, en una decisión cuyos motivos el jugador anunció que revelará "en el momento oportuno".

Al margen de la ausencia de Ronaldo, la lista del partido no deparó ninguna otra sorpresa en cuanto a los descartados.

Tras entregar el dorsal de Ronaldo a Leão, quizás la Federación Portuguesa quiso lanzar un mensaje velado de que la selección no depende de un solo jugador, especialmente porque su gesto llega horas después de un escueto comunicado que también generó polémica, interpretado por algunos seguidores como un mensaje desafiante hacia el Don.

El comunicado de la Federación Portuguesa, difundido anoche, señalaba: "La Federación Portuguesa anuncia que Ronaldo ha abandonado la concentración de la selección, que se encuentra actualmente en Copenhague. Los preparativos para los dos partidos ante Dinamarca y Noruega continuarán con la participación de los 24 jugadores restantes de la lista. Los cuerpos técnico y directivo mantienen su plena concentración en los próximos compromisos de la selección nacional y en la consecución de los objetivos marcados".

Una postura distinta a la de Argentina con Messi

La decisión de la Federación Portuguesa de entregar el dorsal de Ronaldo a Rafael Leão ante Dinamarca llega sin que el jugador del Al Nassr saudí haya anunciado su retirada internacional, al contrario de lo que hizo la Federación Argentina con Lionel Messi tras anunciar este el final de su trayectoria con la Albiceleste.

Pese a la decisión de Messi, Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, anunció antes del amistoso ante Bolivia que el dorsal número 10 seguirá sin jugador hasta la celebración del partido de despedida de la estrella argentina ante Benín, prevista para el próximo martes, en un gesto de homenaje hacia él.

Scaloni declaró: "Hasta que se dispute el partido de Leo, no le daremos el número 10 a nadie. Después de eso, ya veremos".

De este modo, la selección argentina conservó el dorsal que Messi lució durante años, al menos hasta su partido de despedida, mientras que Portugal optó por entregar el dorsal número 7 directamente a Rafael Leão en el primer partido de la selección tras la salida de Ronaldo de su concentración.