A diferencia de los mayores, el Al-Ahly inicia la pretemporada con un viaje sorpresa

El Al-Ahli saudí ha iniciado la pretemporada 2026-2027 con un viaje sorpresa a Austria, a diferencia de los grandes de la Liga Roshen —Al-Hilal, Al-Nassr y Al-Ittihad—.

Aunque el club no ha revelado su plan de pretemporada, sus seguidores se sorprendieron al ver en la cuenta oficial de «X» fotos del viaje a Austria este viernes para iniciar la concentración en el extranjero.

Así, el Al-Ahli arranca la pretemporada con un stage internacional, al contrario que Al-Hilal, Al-Nassr y Al-Ittihad, que primero realizarán una concentración interna y viajarán al extranjero en la segunda o tercera fase.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», el Al-Ahli se alojará en Langenfeld (Austria) durante 13 días, hasta el 16 de julio, antes de viajar a Portugal para una nueva concentración hasta el 28 del mismo mes.

Después volverá a Yeda para disputar la Liga Roshen, la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas, la Supercopa saudí y la Liga de Campeones de Asia.

La temporada pasada la inició con éxito, ganando la Supercopa saudí tras nueve años y revalidando la Liga de Campeones de Asia.