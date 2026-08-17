En un movimiento sin precedentes, José Mourinho ha decidido que su regreso al Santiago Bernabéu sea sin ruido, sin ruedas de prensa explosivas y sin presentaciones: un silencio total que esconde detrás un plan meticuloso para evitar repetir el mayor error que puso fin a su primera etapa en Madrid.

Hace dos meses, el Real Madrid anunció oficialmente el regreso de José Mourinho para dirigir al equipo, y desde entonces el club ha mantenido un silencio absoluto. Ni presentación oficial de Mourinho, ni presentación de ninguno de los nuevos fichajes que el club ha cerrado en las últimas semanas, encabezados por Bernardo Silva y Marc Cucurella, junto a otros cuatro jugadores que se han incorporado a la plantilla merengue.

Sin presentaciones: el Bernabéu es el escenario

Según reveló Héctor González en el programa "Carrusel Deportivo", el club no tiene intención de celebrar ninguna presentación en absoluto. Al respecto dijo: "El Real Madrid juega el sábado fuera de casa ante el Espanyol en el estreno de la Liga, y después recibe a la Sociedad en casa el 26 de este mes. Ese día, la afición del Bernabéu verá por primera vez en su estadio a los seis nuevos jugadores y a Mourinho".

Y continuó: "Fuentes cercanas al entrenador confirmaron que esta decisión se tomó a petición directa del propio Mourinho. El hombre al que el Benfica obligó en su momento a aparecer ante los medios quiere ahora alejarse por completo de los focos".

¿Por qué elige Mourinho desaparecer?

Aquí llega la explicación del famoso periodista español Tomás Roncero, que aclaró las verdaderas motivaciones de Mourinho. Al respecto dijo: "Quizás piensa que ya ha sido presentado al club y sabe perfectamente el impacto que tiene, porque no es un entrenador cualquiera. Más allá de las razones futbolísticas, al ser uno de los grandes del juego, tiene una personalidad especial, y sabemos que en las ruedas de prensa podrían preguntarle sobre infinidad de asuntos, y podría acabar siendo un poco cortante".

Y señaló: "Por eso, hasta ahora guarda silencio y se conforma con unos pocos minutos de declaraciones para los medios del club, y luego vuelve a su casa. Y si mantiene esta calma durante toda la temporada, no le vendrá nada mal al Real Madrid".

El nuevo Mourinho: la misma pasión con un rostro diferente

Roncero reconoce que este silencio puede perjudicar al atractivo mediático, pero, a cambio, es el salvavidas de Mourinho para evitar repetir el escenario de 2013.

Y apuntó: "Para nosotros como periodistas, esto es malo, porque nos ganamos la vida con lo que nos dicen los jugadores y los entrenadores. Pero creo que es consciente de que reducir su presencia mediática puede evitarle repetir los errores que cometió en su primera etapa. Y especialmente en su tercer año, que fue el peor de todos y el que provocó su salida".

Roncero concluyó subrayando que el cambio afecta solo a la fachada: "Tras las puertas cerradas, Mourinho sigue siendo el exigente que prepara los partidos con gran pasión, que cuida cada detalle y que mantiene a los jugadores totalmente motivados. Dentro del vestuario, sigue siendo estricto y exige una gran disciplina. Las cosas siguen como de costumbre, pero fuera lo veremos con menor presencia mediática y periodística".