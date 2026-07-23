Paolo Maldini, nuevo director técnico de la Federación Italiana, y su asesor Leonardo revelaron los entresijos de las gestiones que se están llevando a cabo para elegir al nuevo seleccionador de la Azzurra, confirmando que la federación ya contactó con otro entrenador además de Pep Guardiola, cuyo nombre habían manejado los informes de prensa.

Las declaraciones de ambos se produjeron durante una rueda de prensa tras una reunión que congregó al presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Gabriele Gravina, con la Liga italiana, donde los presentes se negaron a revelar la identidad del próximo entrenador, limitándose a hablar de las líneas maestras del proyecto deportivo de la selección.

Maldini señaló, según recogió el sitio "Football Italia", este jueves, que la federación espera cerrar el asunto del entrenador en los próximos días, aunque subrayó que las prisas no irán en detrimento de la calidad de la elección.

Y añadió: "Lo ideal sería contratar al entrenador antes del fin de semana, pero lo mejor sería esperar a la persona que realmente queremos. Hay urgencia, pero no es una urgencia que nos empuje a tomar una decisión precipitada".

Por su parte, Leonardo explicó que la federación trabaja con una visión clara para reconstruir el fútbol italiano, señalando que el proceso de elección no se limita únicamente al nombre del entrenador, sino que incluye la construcción de un proyecto integral de cara al futuro.

Maldini reveló que la federación ya inició los contactos con los entrenadores más destacados del mundo, al afirmar: "No podemos negar que hablamos con Carlo Ancelotti antes de contactar con Pep Guardiola. Era natural empezar por quienes consideramos los mejores del mundo, para conocer hasta qué punto estaban disponibles".

Pese a ello, ninguno de los dos responsables ofreció detalles sobre los resultados de esos contactos ni sobre la postura de Guardiola respecto a aceptar el cargo, especialmente porque Ancelotti renovó recientemente su contrato con la selección de Brasil, lo que hace que su salida en estos momentos sea algo sumamente difícil.

Informes de prensa anteriores habían apuntado a que Guardiola se inclinaba por rechazar el puesto, después de haber pedido un salario enorme que alcanzaba los 20 millones de euros anuales, el doble de la cantidad ofrecida por la parte italiana.

Maldini confirmó que su aceptación del cargo de director técnico de la Federación Italiana llegó tras una larga reflexión, aclarando que el nuevo proyecto fue la principal razón detrás de su visto bueno.

Y dijo: "Sentí la magnitud de la responsabilidad, y por eso tardé un tiempo en convencerme. Cuando te llama la selección de Italia, se vuelve difícil decir que no".

Añadió que su larga relación con Leonardo, y su coincidencia en ideas y visión, contribuyeron a dar forma a este nuevo proyecto.

Por su parte, Leonardo afirmó que el objetivo no se limita a nombrar a un nuevo entrenador, sino que consiste en reformular la filosofía del fútbol italiano, mediante la unificación del trabajo entre la selección absoluta, las selecciones de categorías inferiores y las academias, un sistema que, según dijo, carecía de una estrategia unificada durante los últimos años.

Explicó que la federación busca establecer unos principios deportivos claros que arranquen desde las academias y continúen hasta la selección absoluta, con el foco puesto en desarrollar técnicamente a los jugadores y animarlos al juego ofensivo y a la iniciativa, considerando que el fútbol italiano se ha retrasado en este aspecto en comparación con varios otros países.

Leonardo también insistió en que el nuevo entrenador debe estar en sintonía con esta visión, subrayando que el criterio principal no será únicamente el nombre, sino el grado de coincidencia de sus ideas con el proyecto deportivo que la federación está trabajando en implementar.

Cerró su intervención señalando que la construcción de este proyecto necesita tiempo, aunque afirmó al mismo tiempo la necesidad de acelerar la preparación de la selección absoluta, ante los próximos compromisos oficiales que esperan a Italia.